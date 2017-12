Jirka se hladovkou rakoviny nezbavil, přiznala Pomejeho manželka

„Jirka se hladovkou rakoviny nezbavil! Pouze se zastavila, což je podle předchozího agresivního chování tumoru velký úspěch,“ napsala Andrea Pomeje na svém facebookovém profilu a dodala, že hladovku na rakovinu lékaři nedoporučují.

„Je to cesta proti jejich postupům. Může mít spousty rizik, a proto se do ní nepouštějte, pokud váš stav je ohrožený (nízká váha, špatný tlak, metabolické problémy atd.) Jirka měl nadváhu a neměl žádné další zdravotní komplikace. Momentálně je to ale bohužel jinak! Myslete na něj a držte mu palce. Bojuje se zápalem plic a je hospitalizován třetím dnem ve špitále,“ prozradila dýdžejka.

Jiří Pomeje před Vánocemi své příznivce informoval, že po 44 dnech hladovění se rakovina přestala šířit a nemusí na operaci.

Lékaři mu diagnostikovali rakovinu hrtanu letos na jaře, přestože podstoupil léčbu včetně ozařování, hrozilo mu zavedení tzv. slavíka. Producent se proto rozhodl nádor „vyhladovět“. Odborníci však varují, že efekt bývá dočasný a místo nádoru hladovka spíše zasáhne zdravé tkáně (rozhovor s onkoložkou čtěte zde).