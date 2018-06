Jiří Pomeje přiznal novou lásku a chce děti!

Nyní, když jeho zatím ještě manželka Michaela Kuklová přiznala milence (- více zde), konečně promluvil i Jiří. "Zjistil jsem, že platí slova moravského básníka - Děkujme všem svým bývalým za to, že jsme našli ty nové, ještě lepší," říká.

Nová láska Jiřího Pomeje se jmenuje Denisa a je jí šestadvacet let. Podle slov Jiřího je to krásná a normální holka a hlavně - "Nemá se showbyznysem nic společného!"

Míše jsem se nemohl svěřovat

"Stal se zázrak. Zjistil jsem, že ještě dovedu milovat, že ještě existuje někdo, kdo mě pohladí, u koho se můžu schoulit a třeba se i vybrečet. Ona mě vezme za ruku a vyslechne mě. Tohle mi dlouho scházelo, protože Míše už jsem se nemohl svěřovat, byla alergická na každý náznak nějakého mého problému," svěřuje se Pomeje ve své chystané knize vzpomínek s příznačným názvem "Jak se plave ke dnu", která by měla vyjít již 1. března.

"Už vím, co mi chybělo," pokračuje Pomeje. "Zázemí a jistota. Měl jsem strach zkusit to s někým jiným. Nevěřil jsem, že mohu najít někoho, kdo by vyplnil prostor v mém srdci. Leč zázraky se opravdu dějí... Najednou si vychutnávám lásku a dělám věci, které bych od sebe nečekal."

Píše básně a plánuje děti

Pro svou Denisu dokonce napsal básničku, která má osm slok. "Byl jsem z toho tak překvapený, že jsem hned volal tátovi. Ten je totiž zkušený básník a dokonce už vydal sbírku. ´Tatí, první básnička ve dvaačtyřiceti letech!´

Koupil jsem bonboniéru Merci a krasopisně přepsanou básničku jsem vložil dovnitř. ´Takový dárek jsem ještě žádné holce nedal,´ řekl jsem jí a ona se chvíli dívala divně, asi mě měla za lakomce, který nekupuje holkám dárky. Ale pak básničku našla a všechno pochopila...."

Jiří teď s novou láskou začíná pomýšlet i na děti. "Na to se těším čím dál víc. A jsem přesvědčený, že se o ně dokážu postarat. Že budeme normálně hezky žít, třeba tak, jak jsem to poznal v dětství..."

