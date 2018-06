Pomeje praštil dveřmi v rádiu, vyškrtli ho z nominací na Moderátora roku

O odchodu Jiřího Pomeje informoval deník Aha! Sám moderátor a producent na telefonáty a SMS zprávy redakce iDNES.cz nereagoval.

Víc paradoxně neví ani vedení Frekvence 1, která se řídí uzavřenou smlouvou. A ta nevypršela ani nebyla ani jednou ze stran ukončena.

"Frekvence 1 má uzavřenou platnou smlouvu s agenturou, která zastupuje pana Jiřího Pomeje. Smlouva je platná, trvá, předmětem je provedení uměleckého výkonu ve vysílání rádia. Blok moderovaný Jirkou Pomeje proto zůstává v programu Frekvence 1. O ukončení spolupráce ze strany Frekvence 1 nemůže být řeč a pokud pan Jiří Pomeje jednostranně vyhlašuje ukončení spolupráce, je to především věc jeho a agentury. A pokud je to pravda, je to porušení platné smlouvy," řekla iDNES.cz PR manažer Frekvence 1 Radka Pilzová.

Jiří Pomeje při loňském přebírání ceny v kategorii Nejoblíbenější moderátor roku

Přiznala, že Pomeje z nominací na Moderátora roku skutečně vypadl. Prioritami stanice jsou jiné hlasy, především ty, které jsou v éteru přes den a nikoliv v noci.



"Oproti loňskému ročníku mají rádia omezený počet nominací. Za této situace jsme stanovili pro výběr jasná a transparentní kritéria, která nejlépe vyhovují naší stanici. Nominovali jsme nejposlouchanější pořad Těžkej Pokondr a moderátora s největším počtem fanoušků na Facebooku Rudu z Ostravy. Byla to racionální úvaha," dodala Pilzová.

Rádio tak nyní řeší dvojí problém. Nejen problematického moderátora, ale i vlastní licenční podmínky.

"Podle licence vysíláme 24 hodin denně, takže pochopitelně někdo v noci vysílat bude, ale prozatím máme noční program pokrytý platnou smlouvou a pokud nenastoupí pan Pomeje, bude tam náhradník," uzavírá Pilzová.