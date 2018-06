Jiří Pomeje odchází od filmu

"Až doděláme Kameňák 3, tak nevím, co bude dál. Už mi bude čtyřicet. Když jsem v sedmadvaceti začínal, tak jsem měl pocit, že všechno rozbourám a postavím tady český Hollywood, a ona to není pravda," řekl Jiří Pomeje.

"Dokud se tady nezmění podmínky pro financování českého filmu, tak kvůli penězům obcházet tři sta až čtyři sta firem a ředitelů nemá smysl. Jsem unavený, a už by mě to ani nebavilo," povzdechl si a dodal: "V téhle branži neplatí nic jiného než závist, nenávist, a na to nemám žaludek."

Jediné, co by ho asi v současnosti zlomilo a přesvědčilo, abych pokračoval, je nějaká velká nabídka, která by byla výzvou. "Pro mě by to byla třeba Čachtická paní, ale to je tři sta milionů," připomněl svůj dlouholetý sen producent.

"Možná ji ještě někdy v budoucnu natočím, ale nyní jsem rozhodnut po Kameňáku odejít a dat si pauzu," konstatoval Jiří Pomeje, který si kvůli sázce se sponzorem při natáčení Kameňáku 3 oholil hlavu.

Třetí díl divácky úspěšné komedie režiséra Zdeňka Trošky se v současné době až do poloviny srpna natáčí v Týnu nad Vltavou, který je oním proslulým filmovým Kameňákovem. Premiéra je naplánována na 13. ledna příštího roku. - více o filmu zde