Jiří Pomeje obráží večírky, za jeden večer stihl tři

"Jsem tady jen jako doprovod, přivezl jsem Pavla Páska. Měli jsme schůzku a on se potřeboval zastavit na třech místech, ani jsem nevěděl, že jsou to nějaké akce," hájil se Pomeje.

Schůzka se týkala přípravy nového filmu. "Připravujeme film, Pavel ho bude produkovat, já budu spoluproducent. O čem bude, to neřeknu. Vždycky jsem všechno vykecal, ale teď už si dávám pozor."

Poslední zastávkou po pražských podnicích bylo pražské casino, kde se křtil kalendář Jakuba Ludvíka Celebrity Poker Tour 2010. Pomeje nevešel ani dovnitř, stál před vchodem do casina a byl viditelně pohublý. "No jo, hubnu, to jsou nervy. Jsme ale s Ivetkou spokojení a v pohodě, nic a nikdo nám nechybí. Už bych byl rád u ní, za chvíli za ní pospíchám," dodal.

Křest fotografií a kalendáře

V útrobách prostor casina bylo pořádně veselo, křtu kalendáře a dražby fotek Jakuba Ludvíka, jejichž výtěžek šel na dětské SOS vesničky, se ujal Leoš Mareš, titulní tvář kalendáře a také vášnivý hráč. Po křtu se kolem stolů sesedly i krásky, které jsou v kalendáři zvěčněny, protože v poker tour figurují a to Agáta Hanychová, Iveta Lutovská, Eliška Bučková, Hana Mašlíková, Michaela Štoudková a Vlaďka Erbová.

"Poker mě hrozně chytil, opravdu mě baví," říká Hanychová. Tu doprovodil její přítel, motokrosař Jan Brabec, který se poprvé nechal přemluvit a namísto sportovního oblečení oblékl sako.

Leoš Mareš Sagvan Tofi

Krásné dívky, Leoše Mareše a především fotografa Jakuba Ludvíka přišli pozdravit i Sagvan Tofi, Libor Bouček nebo Patrik Hezucký.