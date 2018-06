Jiří Pomeje: Neměl jsem ´to´ už dva roky!

Krampol ukázal syna

Jiří Krampol dělal celých deset let pořad Nikdo není dokonalý plný historek a fórů. Vymýšlet však novou zábavu je i pro tak ostříleného baviče stále složitější.

„Vydavatel této desky našel některá moje stará představení a úzkostlivě přede mnou fóry tajil, abych je ještě nestihl vykecat v televizi. Vymyslet něco nového je hrozně těžké,“ přiznává Krampol, který stále spoléhá na nejrůznější komické příhody své rodiny a přátel.

Vždyť i přímo na křest přišel Krampola podpořit jeho syn Martin. Před odchodem si spolu ještě stihli zapálit „vítězný“ doutník.

Pomeje: Když je Jirka vtipný, mám navrch!

Herec a jak sám říká „nejchudší producent v Česku“ Jiří Pomeje se s Krampolem vždycky zasměje. Ještě více by mu však přál vážné role.

„Jirka je v tom hodně nedoceněn. Dokáže být hodně vážný. Já to vidím, když třeba chodíme do posilovny. Naštěstí tento stav trvá jen do prvního zvednutí činky, pak už začíná chrlit fóry a já mám sportovně navrch,“ směje se Pomeje.

V dobré náladě pokračoval i při setkání s dalšími kmotry. U Jitky Asterové si Pomeje neodpustil dlouhý a vášnivý polibek. „No nedivte se mi, vždyť jsem „to“ neměl dva roky,“ vysvětlil svůj „natural“ herec, kterému před časem zkrachovalo manželství s Michaelou Kuklovou.