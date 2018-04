Andrea a Jiří Pomeje se po pěti letech manželství rozcházejí

„Je to pravda. Nedokážu už ustát Jirkův přístup k životu. Bylo hodně problém; už před jeho nemocí. Nezměnil se ani po operaci. Hlavní problém všeho je alkohol,“ potvrdila pro iDNES.cz rozchod Andrea Pomeje.

Pro web Expres.cz dýdžejka uvedla, že její manžel je na alkoholu nejspíš závislý.

„Rakovinu už nemá, teď by se měl léčit ze závislosti, jinak se mu vrátí,“ řekla s tím, že se do jejich domácnosti vrátily hádky, ačkoliv její muž přišel po operaci hrtanu o hlas. „Je jedno, jestli lži píšeš na papír, nebo je říkáš. Vytočí tě to stejně.“

Andrea Pomeje přitom celou dobu léčby stála manželovi po boku, starala se o chod domácnosti a dceru Annu (4).

Jiří Pomeje v únoru opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde 19. ledna podstoupil náročnou onkologickou operaci. Během ní mu odebrali hrtan i hlasivky a zavedli takzvaného slavíka.

Rakovinu Jiřímu Pomeje diagnostikovali v dubnu 2017. Nádor objevili při operaci polypu na hlasivce. Výsledky histologie potvrdily, že jde o zhoubný nádor. Po ozařování herec vyzkoušel i 42denní hladovku, ale nádor nezmizel. Proto nakonec souhlasil s operací, při níž přišel o hlas.