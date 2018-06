Jiří Pomeje ukončil hladovku: Rakovina ustoupila, nemusím na operaci

„Byl jsem na výsledcích u pana doktora Filipovského, podíval se mi do krku a v podstatě mi řekl to, co jsem k Vánocům chtěl slyšet. Zastavilo se mi šíření rakoviny a nemusím na operaci. Zatím. A dokonce na jedné hlasivce třetina nádoru zmizela. Sám pan doktor řekl, že nic podobného nezažil, protože rakovina byla agresivní a všichni se domnívali, že za dva měsíce hladovění se zdvojnásobí a rozšíří se i na druhou hlasivku,“ prozradil ve videu zesláblý producent s tím, že další kontrola ho čeká za tři týdny.

Jiří Pomeje během hladovění, kdy se živil pouze zeleninovými šťávami a bylinnými čaji, shodil 25 kilo, snášel ho těžce, ale rozhodně nelituje. „Poprvé po 44 dnech jsem něco polknul a mám teď opačný problém, a to začít jíst, nemůžu do sebe nic dostat, ale to půjde, to se poddá... Jsem strašně rád, že jsem to vydržel, ani jednou jsem si neulevil. Mám další čas na to léčit rakovinu tak, abych příští Vánoce už mluvil normálně, bělal normálně a řekl: Už nemám rakovinu. Nesmíme se nikdy vzdávat, i když je to těžký,“ dodal Jiří.

Jiřímu Pomeje lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu letos na jaře, přestože podstoupil léčbu včetně ozařování, hrozilo mu zavedení tzv. slavíka. Producent se proto rozhodl nádor „vyhladovět“. Odborníci však varují, že efekt bývá dočasný a místo nádoru hladovka spíše zasáhne zdravé tkáně (rozhovor s onkoložkou čtěte zde).