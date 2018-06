VIDEO: Jiří Pomeje chystá rap o lásce, napodobí Leoše Mareše

14:37 , aktualizováno 14:37

Bývalý producent Jiří Pomeje zabrousí do dosud neprozkoumaných vod showbyznysu. Co nevidět by chtěl natočit song i videoklip, v němž bude rapovat. "Budu rapovat píseň, bude to romantický rap," řekl iDNES.cz.