Jiří Pomeje: Chci změnit svůj život

S jeho jménem začala být spojována slova - dluhy, konec kariéry, alkohol, nakonec i rozchod s manželkou herečkou Michaelou Kuklovou.

Dnes spí na rozkládacím křesle v bytě 86leté produkční Elišky Nejedlé, která ho profesně vychovala, váží skoro o třicet kilo méně, přestal pít. Ve svých téměř dvaačtyřiceti letech závidí obyčejným lidem obyčejný život.

Když se ho zeptáte, jak se má, odpoví neutrálně. „Nevím, jestli se mám dobře, nebo špatně,“ vysvětluje. „Asi bych řekl - je to remíza. Nevím, co bude dál.“

K těmto úvahám ho vedou skutečnosti, které vzápětí vysype z rukávu, jako by je měl připravené. „Je vám přes čtyřicet, nic nemáte, snažíte se pracovat, co nejvíc můžete, hubnete, cvičíte - a vlastně nevíte, jestli to má smysl. Zatím doufám, že ano.“

Bulvár ho za posledního půl roku rozhodně nešetřil a herec si s ním dle svých slov dost užil. „Potkávali mě tam, kde jsem nikdy nebyl, viděli mě s alkoholem v době, kdy už jsem nepil.“

Jeho cílem je teď očista vlastní duše i těla. „Zabývám se obyčejným životem. Když padnete na dno a potřebujete se zvednout, zajímá vás jen to, co vás čeká zítra, za hodinu, za dvě minuty. Přežíváte a snažíte se dělat vše tak, jak jste vždy chtěli. A to se mi zatím daří.“

Jiří Pomeje ví, že ho čeká běh na dlouhou trať. „Vše jsem v životě chtěl hned. Posledních pět let se podobalo rychlé jízdě, žil jsem naplno se vším všudy. A najednou jsem se - i díky mé ženě - musel zastavit. Zjistil jsem, že když se nezměním já, nezmění se ani můj život. A já ho změnit chci.“

Svůj další život by chtěl nastartovat poučen tím, co má za sebou. Také ví, že byznys, v němž se pohybuje, není o jednotlivci. „Vážím si lidí, kteří mi dávají najevo, že to mám znova zkusit. V nejhorším období jsem to tady už chtěl zabalit. Sebe i práci. Pak jsem si ale řekl, že nebudu srab.“

Ještě v srpnu by se měl Jiří Pomeje podílet na natáčení nové pohádky, kterou režíruje Zdeněk Troška. Nejpozději příští rok na podzim by se měl také producentsky podílet na prvotině Daniela Landy. „Dan napsal krásný thriller. Je to něco jiného než filmy, které tu běžně vznikají. Obě příležitosti jsou pro mne velkou výzvou. Doufám, že vše se podaří.“