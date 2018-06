Jiří Pomeje chce do voleb, hnutí založil zatím na sociální síti

Pro založení politické strany nebo hnutí je potřeba podpory minimálně jednoho tisíce spoluobčanů. Založit ho může přípravný výbor, což jsou nejméně tři občané starší 18 let. Pomeje hnutí na sociální síti přihlásil 8. června a projekt prý vznikl na základě ohlasů z vysílání na Frekvenci 1.

Jiří Pomeje

"Lidi mi volali do vysílání a pořád nadávali na současný stav politiky, stěžovali si, že nemají koho volit. Vyplynulo z toho, že pojďme nenadávat a založme něco sami, aby byla varianta volit někoho nového. Já ale politické ambice nemám, jsem však koordinátorem a budu tváří projektu," řekl iDNES.cz Pomeje.

"Ahoj Čechy, Moravo a Slezsko, zdravím celé Česko! Nikdo nesmí být ponižován a předem vyloučen z možnosti říct svůj názor! Hnutí Politické Jednoty," píše se na úvodní fotografii na stránce, která má zatím kolem 1 300 příznivců. První věta sloganu je oblíbeným pozdravem Pomejeho ve vysílání.

V prohlášení uveřejněném na facebookové zdi se pak píše, že spojený názor všech, kteří cítí potřebu změny, vytvoří nový společenský názor, normu.

Jiří Pomeje

"Nejenže tento společný názor uslyší všichni v našem okolí, ale dokonce budou ti, kteří nás udržují v této stagnaci a nestabilitě, jak morální, etické, právní či ekonomické, muset s hanbou odejít a zamyslet se nad naší pravou změnou, kterou vyžadujeme," stojí v jakémsi manifestu hnutí, jehož autorem je sám Pomeje.

"Věříme, že tento projekt, který jste sami navrhli a vymysleli, dojde úspěšného konce a ti lidé, kteří se na nás povyšují, záhy pochopí, že oni nejsou našimi pány a my jejich poddaní. Nejenže pochopí, že jsme ti, kteří jim dali svou obrovskou důvěru, ale také si konečně uvědomí to, že my jsme ta skrytá síla, bez které oni nejsou. Že je můžeme kdykoliv vyměnit," píše se ve výzvě, která končí větou: "Říkáme dost všem hloupostem!!!"

Jiří Pomeje na Facebooku založil Hnutí Politické Jednoty.

Za dva týdny od zveřejnění projektu se k němu nejrůznější formou přihlásilo už 30 tisíc lidí. Pomeje proto věří, že potřebných tisíc podpisů pro registraci politického hnutí získá za dva dny. Podpisové archy budou k dispozici od konce července. "Kdybych nevěřil v úspěch a změnu, tak bych do toho nešel," dodal Pomeje.

Moderátor ale není jedinou osobností, která chce změnu v politice. Své ambice stát se prezidentem nedávno ohlásil také zpěvák kapely Nightwork Vojta Dyk (více zde).