Přál bych si, aby Jirka byl zdravý, říká nový přítel Pomejeho manželky

Bulvár v minulých dnech rozebíral, že nový přítel Pomejeho manželky Petr Plaček si na Instagramu stěžuje na svou vysokou horečku a zdravotní stav v nevhodné chvíli, kdy bylo oznámeno, že herci a bývalému filmovému producentovi Jiřímu Pomejemu se vrátila rakovina a tentokrát napadla kosti.



Plaček měl potřebu se k aktuální situaci i napadání bulvárem vyjádřit na svém instagramovém profilu.

„Ano, jsem nemocný. Měl jsem horečku a došel jsem si na pohotovost. Ale rozhodně bych neřekl, že fňukám. Jelikož se od tří let léčím s docela těžkým astma, musím se o své zdraví start trochu víc, než zdravý člověk. Rozhodně se nechci srovnávat s Jirkou, kterému se vrátila rakovina. Ani nevíte, jak moc mě to mrzí a jako moc bych si přál, aby byl zdravý. Pořád je to tatínek Aničky.

Je to pro mě citlivé téma, protože rakovina mi vzala už dost blízkých. Zároveň si myslím, že já za Jirkovu nemoc nemůžu a nechápu lidi, kde se v nich bere ta nenávist. Jen proto, že jsem si našel Andy? Byla to nádherná holka, která se rozvádí a já se do ní zamiloval, to je vše. Zdravotní stav Jirky a vztah mezi ním a Andy komentovat nebudu. Myslím, že na to nemám právo a rozhodně nevím vše tak jako ona a myslím, že to neví nikdo, kdo ji soudí,“ napsal Plaček v jednom z posledních příspěvků na sociální síti.

Andrea Pomeje na jaře oznámila rozchod s manželem Jiřím, se kterým má dceru Annu (4). V srpnu pak podala žádost o rozvod. „Momentálně je rozvod pozastaven,“ řekla nově Pomeje a dodala, že v kontaktu s manželem v současné chvíli není.



„Nemyslím, že je pravý čas tam chodit. O tatínkovi však s Aničkou pořád mluvíme. Anička ví, že tatínek je v nemocnici. Myslí na něj, kreslí mu obrázky. Byli jsme s Jirkou spolu osm let, máme spolu holčičku a budu ho mít v srdci vždycky. I kdyby se stalo cokoliv, i kdybychom byli sebevíc rozhádaní, tak ho vždycky budu mít ráda a nikdy bych mu nepřála nic špatného. Doufám, že na tom bude dobře. Nedokážu si ani připustit, že by to dopadlo nějak jinak,“ řekla Pomeje v rozhovoru pro pořad Top Star na Primě.

V srpnu Andrea Pomeje uvedla: „Rozhodla jsem se podat žádost o rozvod. Strašně dlouho jsem to zvažovala, ale prostě cítím, že se k Jirkovi už vrátit nechci. Dlouho jsem mu dávala šanci a čekala jsem, že se změní, ale k tomu nedošlo. Už jsem dokonce navštívila právníka. Měli jsem předmanželskou smlouvu, která už neplatí,“ řekla iDNES.cz.