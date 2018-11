Je sám sobě nebezpečný, říká o Pomejem jeho mecenáš Pásek

„Je na prášcích, na chlastu, bez hlasivek, s rozsekanou kyčlí. Níž to nejde. Leda by mu tu nohu uřízli,“ cituje Expres.cz majitele kasin a producenta Páska.

„On je závislý na lécích a alkoholu delší dobu. Už během manželství byl. Ta nemoc ho sundala definitivně. Teď má zase něco s nohou, tak hledáme ortopeda. Je to s ním jako se sedmiletým dítětem. Jsme ale kámoši, tak mu pomáhám. Když na něj řvu, je to kvůli tomu, že je to kámoš.“

Kvůli problémům s alkoholem se Pomejeho rozhodla opustit manželka Andrea, se kterou má dceru. Dýdžejka v dubnu oznámila, že se po pěti letech manželství rozchází s manželem. Důvodem byl nezodpovědný přístup jejího muže, který před pár měsíci kvůli rakovině hrtanu přišel o hlasivky.

„Je to pravda. Nedokážu už ustát Jirkův přístup k životu. Bylo hodně problémů už před jeho nemocí. Nezměnil se ani po operaci. Hlavní problém všeho je alkohol,“ prohlásila tenkrát Andrea Pomeje.

Pavel Pásek se s Pomejeho otcem snaží najít zařízení, kam by Jiřího umístili a kde by mu pomohli odborníci. Podle Páska by si Pomeje mohl také ublížit. „On je sám sobě nebezpečný. Nejhorší jsou lidi, kteří o tom nemluví. To je nejvážnější hrozba,“ uzavřel Pásek.