VIDEO: Zpověď Bartošové pokřtil Pomeje i příbuzní Sepéšiho

Autorka knihy, novinářka Michaela Remešová sice na křest přišla, ale samotný akt polévání knihy sledovala zpovzdálí. "Když tu není spoluautorka Iveta Bartošová, nebude při tom ani ona," vysvětlila moderátorka křtu Gábina Partyšová.

Knize tedy popřál jen Jiří Pomeje, který se během proslovu neubránil dojetí. Zvlášť emotivní byla chvíle, kdy celý jeho proslov podbarvili písní Ivety Bartošové Víš lásko.

Jiří Pomeje křtí knihu o své bývalé ženě Ivetě Bartošové

"Křtím to kvůli Ivetě. Už nejsme spolu, ale já bych té knížce přál, aby splnila to, co od ní Iveta čekala. Aby lidi pochopili, že ta holka, kterou jsem opravdu miloval, to neměla v životě lehký. Je to její výpověď, nejsou to lži. Když si přečtete tuto knížku, tak pochopíte, proč je Iveta taková, jaká je," řekl Pomeje o knize, v níž Bartošová například obviňuje Lucii Bílou z používání černé magie (přečtěte si úryvek z knihy).

Pomeje sám přemluvil svou tehdejší ženu, ať s jeho kamarádkou, kterou s úsměvem nazývá "bulvární hyenou", Michaelou Remešovou zpověď napíše. "Chtěla říct natvrdo, jak to cítí. Tak jsem jí řekl: "Proč to neuděláš? Máš Remešovou, kronikářku svého života." Ale slíbil jsem, že ani u jednoho toho rozhovoru nebudu. Ani nevím, co v té knížce je," přiznal Pomeje.

Jiří Pomeje a autorka knihy Michaela Remešová

Sám se bát nemusí. Kapitola o manželství s ním v knize chybí, i když byl jak sám říká "druhý služebně nejstarší po Štaidlovi".

Na křest zpěvaččiny knižní zpovědi zavítali i příbuzní jejího někdejšího kolegy a přítele Petra Sepéšiho, přesněji zpěvákův syn Petr s babičkou a Sepéšiho bratr Jan.

Sepéšiho syn Petr s babičkou, Michaela Remešová a Sepéšiho bratr Jan

Iveta Bartošová měla původně vydat knihu společně s Michaeleou Remešovou na vlastní náklady. Nakonec ale podepsala smlouvu s jiným nakladatelstvím a od této knihy se distancuje.

"Těšila jsem se na to, že budu mít v té plejádě knih, které o mne vyšly a které si ke mne chodí fanoušci podepisovat v domnění, že jsem jejich autorkou, konečně jednu, která bude opravdu moje a za jejímž obsahem si budu stát. Bohužel takovou zatím nemám. A to právě díky té, která vychází teď. Neautorizovala jsem ji a nesouhlasím s ní," napsala iDNES.cz v SMS zprávě Iveta Bartošová.