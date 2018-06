VIDEO: Jiří Pomeje a jeho rodina. Na mateřské jsem já, řekl producent

„Prospívá mi to hezky. Shodil jsem devět kilo, mám se dobře a s nadsázkou říkám, že jsem na mateřské a maminka pracuje. A první dítě skoro v padesáti... super,“ říká Jiří Pomeje, který s manželkou Andreou a roční dcerou Annou pózoval pro Revue iDNES.cz.

„Maminka má víc práce, tatínek méně a je potřeba se trochu vystřídat. Pro nás jsou největší ty ranní masakry. Áňa se budí ve čtyři nebo v pět a chce řádit. Ale co, po všech svých rolích jsem se stal otcem, takovou Dádou Patrasovou v kalhotech,“ směje se do kamery iDNES.cz.

Po dvou nevydařených manželstvích s Michaelou Kuklovou a zesnulou Ivetou Bartošovou našel Pomeje vlastní klid právě u Andrey Šťastné, kterou si vzal loni v lednu.

„Zvládáme to skvěle. Hlavně díky Jirkovi, který se snaží hodně pomáhat. Malá je jeho miláček, užívá si to. Osobně si neumím představit, že bych žila s chlapem, který by byl v práci od rána do večera, jak to ostatně bývá v každé druhé rodině. Jsem ráda, že se malé můžeme často věnovat oba najednou,“ vypráví Andrea Pomeje.

„Nebereme to jako nějakou ostrou zkoušku. Je to krásný a nádherný, myslím, že nám v manželství funguje naprosto všechno. Jsem šťastný člověk. Jistě, slýchali jsme, jak se všechno po narození dítěte změní. A změnilo. Ale to dítě vztah jednoznačně utužuje. A problémy, které jsme řešili dřív, jsou směšné. Teď se vše točí kolem té naší malé holky.“

Andrea se nyní živí především jako DJka, Pomeje stále jako producent, herec a dabér. Rozložení pracovních sil je pro oba vyhovující.

Andrea Pomeje se živí jako DJ.

„Přišlo to opravdu náhodou. Hodně jsem se do toho kousla a baví mě to. Ale jsem ráda, že mám dítě, které mě drží v realitě. Jinak bych v muzice byla ponořená pořád,“ líčí paní Pomeje, která brzy odletí pracovně i do Thajska, kde už několikrát hrála.

„Za více než rok jsem stihl natočit 3 CD pohádek, je jich tam dvaadvacet. Jedna pohádka je třeba o početí Aničky, v druhé zase vyprávím, jak vitamíny válčí s bacilama. A tam jsem se hodně zapotil. Namluvil jsem Pomerančovníka, Citroníka a Banánovníka a do toho jsem hrál i ty bacily, takže byl masakr ty hlasy ukočírovat. Ale jsem šťastný, že jsem mohl dceři namluvit pohádky,“ dodal Jiří Pomeje.