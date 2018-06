Petra je nemocná. Kam až zajdeš? zlobí se na Jiřího Paroubka tchyně

Paroubkova tchyně reagovala na videopořad Kilák, který bývalý premiér natočil ještě v lednu a mluví v něm o změně životního stylu a stravování i možném návratu do politiky. Paroubek přiznal, že se rozhodl žít zdravěji i po mozkové příhodě své ženy Petry v roce 2015 a kvůli obavám o dceru Margaritu (7).

„Představa, že by třeba naše dcera, které je teď sedm let, najednou byla oboustranným sirotkem, mě nutí, abych se pokusil být tady co nejdéle,“ řekl Paroubek v internetové talkshow, kde předvedl některé svoje cviky a poněkud netradiční běh.

Expremiérova slova ale rozzlobila jeho tchyni. „Máš nemocnou manželku, věnuj se rodině! Petra je křehká a další stresy určitě nezvládne! Co jsou to za kydy, že dítě nemůže být dvojnásobný sirotek! Už jsi moji dceru pohřbil? Proto tvoje Zuzana chodí k vám a supluje jedinou babičku Margaritky? Proto já k Vám nemám přístup? Pokud to je pravda, tak jsi totálně bezohledný k Petře, protože Zuza Petru nenávidí a jinak to nebude! Chudák moje dcera - nemocná a nemá se jak bránit! Je mi špatně, když čtu o idylce Jiří+Zuza+Petra Paroubkovi. Ale Petra není sama, má matku a bráchu... Přestaň s ní manipulovat!“ napsala matka Petry Paroubkové v komentářích k videu.

„Z čeho byla mrtvice mé dcery? Všichni kolem se ptají na domácí násilí. Proč jsem nemohla moji dceru navštívit na JIP, když byla v ohrožení života? Odstavil si Petru od své rodiny, aby dělala jenom to, co potřebuješ! Kam až zajdeš?“ dodala.

Petra Paroubková v dopise ze 16. února, který její manžel zveřejnil, napsala, že se obává o své zdraví a zvažuje rozvod. „Jirko, nemohla jsem jinak. Taky jsem už nemohla dál. Poslední týdny jsem měla strach z tvých reakcí. Tlačil jsi na mě a psychicky mě vydíral. Nejspíš ti to nedocházelo. Žila jsem v neustálém strachu, s čím přijdeš,“ stojí v dopise (více zde).

Jiří Paroubek a Petra Paroubková

Jiří Paroubek ve své odpovědi píše, že za vším stojí psychické problémy jeho manželky a dokonce jí připomíná, že jen díky němu v roce 2015 nezemřela. „Zkrátka, kdyby nebylo mého rychlého rozhodnutí, zájmu, ale také mých kontaktů, už bys dnes nežila,“ napsal.

Renomovanému manželskému poradci Tomáši Novákovi se slova o vlastních zásluhách moc nelíbí. „Nikomu bych takovou argumentaci nedoporučil, neboť cokoliv člověk v tomto duchu řekne, bude po zásluze použito proti němu,“ řekl pro MF DNES.

Jiří Paroubek ve svém dopise také zmiňuje mediaci u sexuologa Radima Uzla, a podle něho prý na sezení nebyly odhaleny žádné problémy. „Oba je znám a ten problém jsem trošku znal, ale že bych jim radil, to ne,“ ohradil se Uzel.