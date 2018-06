Paroubkovi ustoupila manželka, už mu patří půlka domu v Chuchli

Teď Petra Paroubková přistoupila na smír, nechala muže do katastru dopsat a ten žalobu stáhl. Zdá se, že Jiří Paroubek docílil v téměř rok trvajícím sporu svého, on to ale jako úspěch hodnotit nechce. „Já to (dopsání do katastru nemovitostí - pozn. redakce) beru jako normální, prostě je to tam zapsaný,“ řekl iDNES.cz někdejší předseda vlády. K tomu, jestli musel na oplátku v něčem manželce ustoupit on, se vyjádřit odmítl. „Já to nechci komentovat, opravdu nechci,“ dodal jindy výřečný politik.

Z databáze infosoud vyplývá, že samosoudce Martin Šalamoun věc vyřídil ve středu 7. března, když akceptoval zpětvzetí Paroubkovy žaloby ohledně určení vlastnického práva k nemovitosti.



Předmětem sporu byl dům ve Velké Chuchli, který si Paroubkovi pořídili v roce 2011 za 8,5 milionu korun. „Jde o společné vlastnictví manželů, protože ta nemovitost byla pořízena ze společných peněz a v době trvání manželství,“ řekl loni v listopadu u soudu Paroubek reportérovi iDNES.cz.

Když se ženou před několika lety novostavbu kupoval, vysvětloval, jak bude nákup financovat. „Zdrojem pro zaplacení kupní ceny řadového domku bude částka za prodej družstevního bytu na J. Foglara (3,5 milionu korun) a bytu Na Císařce (částka, za kterou je byt prodáván, se příliš neliší od pěti milionů korun). Součástí financování je pochopitelně hypoteční financování, a bude-li to potřeba, i naše vlastní finanční prostředky,“ uvedl tehdy Paroubek (podrobněji v tomto článku).

Manželé také investovali do nemovitosti ve městě Vathy na řeckém ostrově Ithaka. Za prázdninové sídlo zaplatili zhruba 190 tisíc eur, tedy asi 5 milionů korun. „Větší část platil manžel, protože ví, že mám k tomuto místu velký vztah a jednou na stará kolena bych tam ráda dožila,“ svěřila se v prosinci 2011 Petra Paroubková. Dodala, že její muž hradil nákup domu i z peněz, které získal díky smlouvě na knihu Plnou parou v politice. Jestli se manželé Paroubkovi v rámci rozvodového řízení dohodli i ohledně této nemovitosti, nechtěl nyní Paroubek komentovat, ale je to pravděpodobné.

Dům ve Velké Chuchli, o který vedl Jiří Paroubek s manželkou Petrou spor:

Jiří Paroubek zastával funkci premiéra od dubna 2005 do září 2006. O rok později se po 28 letech manželství rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce nato si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro úřad vlády.

„Pro mě je na muži nejdůležitější intelekt. Pokud ho nemá, budu si s ním klidně povídat v kavárně, ale nemíním s ním trávit celý svůj volný čas. Na to jsem náročná. Nejvíc sexy na muži je mozek,“ odpověděla v červenci 2007 v magazínu MF DNES Kováčová na otázku, čím ji Paroubek zaujal.

V listopadu 2009 se manželům narodila dcera Margarita. Loni se manželství rozpadlo. Paroubkovi se chtějí rozvést, ale napřed musí vypořádat majetkové vztahy a vyřešit péči o dceru.

