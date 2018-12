Rozzlobený Paroubek viní manželku z vydírání a chce žalovat Soukupa

„V posledních týdnech jsem podal trestné oznámení na svoji budoucí bývalou ženu pro vydírání. S dnešním datem je tady oznámení pana Michka, který se dožaduje vydání 3,5 milionu po mé budoucí bývalé ženě. Můj právní zástupce doktor Poledník prostřednictvím řeckých advokátů řeší mé majetkové zájmy v Řecku, protože tam moje budoucí bývalá žena prodala majetek. Dům, který jsme tam měli společně, prodala bez mého vědomí. I když ví, že je to společné jmění manželů,“ začal vyjmenovávat Paroubek oznámení na svou manželku Petru.

Petra Paroubková k soudu nedorazila, podle jejího advokáta Andreje Lokajíčka je nemocná. Informaci, že na ni Paroubek podal trestní oznámení, právník nechtěl komentovat s tím, že k tomu od klientky nemá zmocnění.

Jiří Paroubek kromě manželky chystá žalobu i na šéfa televize Barrandov Jaromíra Soukupa za poškození dobrého jména. „Pan Soukup v poslední době na televizi Barrandov řádí. Chtěl bych říci, že jsem na něj podal dvě stížnosti k televizní radě. Jednou se rada zabývá. Jsou to vážné věci, pomluvy, lži, polopravdy. Samozřejmě jsem celou věc předal svému právnímu zástupci, který to bude řešit,“ uvedl expremiér.

Od Jaromíra Soukupa bude chtít omluvu a také odškodnění, které podle něj půjde na charitu a ne na zvýšení jeho životní úrovně. „O částce je předčasné mluvit. Bude asi narůstat každým hysterickým vystoupením pana Soukupa. Ten konečný účet bude uzavřen asi koncem roku,“ říká expremiér.

Další trestní oznámení chystá i na miliardáře Zdeňka Bakalu. „V předchozích týdnech jsem navštívil parlamentní komisi pro vyšetřování privatizace OKD. Podal jsem tam závažné svědectví o korupci ve vrcholné politice. Pokud podle mého očekávání dojde k tomu, že bude konstatována korupce v souvislosti s privatizací OKD a prodejem téměř 44 tisíc bytů jinému subjektu, a jelikož je pan Bakala americkým občanem, bude mít s FBI velké problémy,“ míní Paroubek.

VIDEO: Manželka zmařila můj víkend s dcerou, postěžoval si Paroubek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mediální kauzy, které se kolem něj v poslední době objevily, připisuje Paroubek právě Zdeňkovi Bakalovi, Jaromíru Soukupovi a agentuře Bison & Rose, která dlouhodobě spolupracovala s expremiérem Sobotkou a bývalým ministrem vnitra Chovancem.

„Snaha znevěrohodnit mě jako svědka je to, o co tady běží. Proto ty akce v Médee, televizi Barrandov, televizi Seznam v posledních týdnech. Že se do toho zapojila moje budoucí bývalá žena, je smutné. Možná že to ví, možná ne,“ dodal Jiří Paroubek. „Myslím si, že o to tady běží. Nejde tady o to, že nejsem ochoten platit o dva tisíce korun víc nějaké výživné. Deset tisíc výživného je dostatečně vysoká částka. Myslím, že 98 procent žen, které se rozvádějí, takovou částku nemají a byla by to částka snů, kdyby ji na své dítě dostávaly.“