Žena mi v určeném termínu nesvěřuje dceru, stěžoval si Paroubek u soudu

Do budovy soudu v Legerově ulici přišli manželé Paroubkovi, každý pochopitelně se svým advokátem, současně, ale na chodbě spolu nepromluvili ani slovo. Před dvěma měsíci tady soudkyně Irena Bartoníčková vynesla nepravomocný rozsudek - osmiletou dceru Margaritu podle verdiktu získala do péče její matka. Soud sice označil Paroubka za kvalitního rodiče, střídavou péči však za vhodnou nepovažuje.

Soudkyně také přesně stanovila dny, ve kterých má o dceru pečovat otec. Paroubek sice avizoval, že není s rozsudkem spokojený a odvolá se, ale nakonec se s manželkou potkal v jednací síni mnohem dřív a u stejné instance. Podle něj jeho žena podmínky stanovené verdiktem neplní. Dceru mu na určený víkend nepůjčila.

Jednání za zavřenými dveřmi trvalo přibližně 75 minut. Pak soudkyně pozvala novináře dovnitř a vyhlásila usnesení, ze kterého plyne, že Paroubkovi nechtějí tento konflikt ohledně dcery dál eskalovat a že se tentokrát domluvili.

„Došli jsme k rozumnému kompromisu, že dostanu náhradní termín za zmařený víkend s dcerou,“ uvedl poté Paroubek. „Důležité je, že jsme se domluvili a že mám náhradní termín, to je dobře i pro dceru,“ dodal ještě. Naznačil také, že nešlo o první promarněný termín, kdy se měl s dcerou setkat.



„Já se nebudu vyjadřovat. Manžel má zákaz medializace, který neustále nedodržuje. Myslím si, že by aspoň jeden z rodičů měl zůstat normální a chránit dítě,“ řekla iDNES.cz při odchodu od soudu Petra Paroubková.



Podle dubnového rozsudku má také Jiří Paroubek platit na dceru měsíční výživné deset tisíc korun. Částka se odvíjí od starobního důchodu expremiéra.

„Dle stávající judikatury, pokud osoba dosáhne starobního věku, je, dalo by se říct, její dobrou vůlí, zda podstupuje nějakou další výdělečnou činnost. Je jaksi limitována výší starobního důchodu a skutečností, že dosáhla toho věku. O tom byl mezi účastníky spor. Jinak by se rozhodovalo o výši výživného, pokud by byla střídavá péče,“ uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Irena Bartoníčková.

Rozhodnutí o svěření dcery do péče matky a výše alimentů mají zůstat stejné i po rozvodu manželů, který ještě neproběhl. Není vyloučeno, že později může být výhradní péče znovu projednána.

Ve sporu, který se týká péče a výživného pro dceru, rozhodoval soud v dubnu: