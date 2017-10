Petra má mediální poradce i na rozvod, říká Jiří Paroubek

„Nejhůř jsem se cítil na začátku. Není to nic příjemného, když se octnete ve velkém domě bez manželky, bez dcery i bez domácího zvířectva, našich dvou psů, které mám také rád. Nezbylo mi nic než to vzít jako faktum. Dlouhé měsíce jsem chtěl obnovu vztahu. Teď mám ale vztah nový,“ prohlásil Jiří Paroubek, podle něhož rozvod potrvá delší dobu.

„Jsme teprve na začátku, i když to vlastně trvá už osm měsíců. Teď přes soud řešíme péči o dítě, to ostatní budeme potom,“ říká.

Petra Paroubková ve své knize v minulosti napsala, že na začátku jejich vztahu měla mediální poradce, aby vše zvládla. Podle bývalého premiéra je využívá i na rozvod.

„Myslím, že má od začátku někoho, kdo jí radí. Mám indície, kdo to je, ale nemá smysl, abych bez důkazů tyto věci prezentoval,“ dodal Paroubek v Rozstřelu.

S novým vztahem se netají. Nedávno ve společnosti ukázal po boku nové přítelkyně, bývalé poslankyně ČSSD Gabriely Kalábkové (41).

„Gábina je klidná síla. Je to prostě člověk, na kterého je spolehnutí. Je to, nevím, jestli není příliš intimní to říct, velmi oddaná žena. Je to velmi klidný vztah. Klidný přístav, do kterého jsem z toho předchozího turbulentního, byť krásného vztahu přišel docela rád,“ řekl Paroubek iDNES.cz v září (více o novém vztahu s Paroubka s Kalábkovou zde).

Paroubek se během rozvodu může spolehnout také na podporu své první manželky Zuzany (60), s níž se rozvedl v roce 2007 právě kvůli Petře. Zuzana Paroubková prý Petru nechápe, proč se vlastně rozvádí.

„Já si myslím, že ona je blázen. Kdyby s ním zůstala, měla by se celý život dobře. Teď bude muset počítat každou korunu,“ dodala Zuzana Paroubková pro Expres.cz.