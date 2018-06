Paroubek: Měl jsem pro ženu na Valentýna kytici, nestihl jsem ji předat

Jiří Paroubek se stále nechce smířit s tím, že by opravdu mělo dojít na rozvod. Myslí si, že se vztah nakonec urovná a Petra se k němu vrátí.

„Udělám všechno proto, aby se ten vztah vrátil, myslím, že to je všechno řešitelné. Naše dcera měla sedm šťastných let a já bych rád, aby v tom pokračovala,“ řekl Paroubek v pořadu Telebrity, informoval web Expres.cz.

Doufá, že se situace uklidní hlavně kvůli jejich dceři Margaritě.

„Margarita je hodná, milá a talentovaná,“ popsal svou dcerku. Chtěl by ji vzít do kina a do divadla na představení o Hurvínkovi, aby s ní strávil nějaký společný čas. Pevně věří, že se vše vrátí zpět do starých kolejí.

„Věřím, že časem zase natrvalo,“ dodal. Podle Expresu se svěřil, že měl na Valentýna pro dceru a manželku připravené květiny, které jim chtěl dát. Už to ale nestihl, protože v té době byly pryč.

„Moje žena trpí již několik měsíců těžkými depresemi a používá k jejich tlumení silné léky. To je podle mého názoru příčinou problémů z posledních týdnů, které vyplynuly z jejího chování. Já samozřejmě udělám vše pro to, abych udržel vztah a manželství,“ informoval Paroubek před několika dny.



Celý rozhovor s Jiřím Paroubkem v pořadu Telebrity můžete vidět na webu Playtvak.cz již tuto neděli během poledne.