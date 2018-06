Udělám všechno, abych vztah a manželství udržel, říká Jiří Paroubek

Z dopisu Petry Paroubkové ze 16. února, jehož přepis expremiér zveřejnil:

„Jirko, nemohla jsem jinak. Taky jsem už nemohla dál. Poslední týdny jsem měla strach z tvých reakcí. Tlačil jsi na mě a psychicky mě vydíral. Nejspíš ti to nedocházelo. Žila jsem v neustálém strachu, s čím přijdeš. Kromě toho jsou tady tvoje tajemství. To už taky nezvládám. Stresy kolem tvé práce mě před 2 roky málem zabily. To se nesmí kvůli Margaritce opakovat. Kvůli ní se musíme rychle domluvit na péči. Nemsti se jí, má tě ráda. Pořád o tobě hezky mluvíme a to se nezmění. Vždy tě budu mít ráda jako otce naší dcery. Já už ale nemůžu dál, ber prosím ohledy na můj zdravotní stav. Já, pokud to bude možné, ti vždy pomůžu. Petra“