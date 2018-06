VIDEO: Už nehubnu, nechci přešívat šaty, říká Paroubek

"Ta pánská móda, která tady byla, tak je pro velmi mladé pány. Kdybych s tím vyběhl do Poslanecké sněmovny, asi by to nebylo tak oceněno. Možná ano, ale nějakými výbuchy smíchu," uvedl Jiří Paroubek poté, co si prohlédl poněkud extravagantní modely.

Zároveň přiznal, že veškeré obleky a kalhoty si nechává šít na míru, vyjma jediného butiku s módou ve Vídni, který si vyhlédl při jedné ze zahraničních cest. "Kupuju si takové šaty, které sice nejdou s módou, ale jsou spíš v klasickém anglickém nebo italském stylu. Šaty si nechávám šít, protože nemám tak úplně konfekční postavu."

"Musím na něj prásknout jednu věc," vzala si slovo Petra Paroubková. "Má větší skříně než já a má tam podstatně víc věcí. Po porodu mi zůstalo devět kilo navíc, což jsem ráda, ale musela jsem postupně vyměnit šatník. Takže můj šatník je oproti šatníku mého manžela hodně skromný," doplnila, což nezůstalo bez reakce.

"Moje žena je šetrná, tak si asi nechce kupovat drahé věci. Taky se snažím shazovat kila, takže kdybych shodil ještě deset kilo, musel bych přešívat šaty, tak už toho nechám," dodal Jiří Paroubek.

Manželé se rovněž svěřili, že jim téměř tříletá dcera Margarita dělá samou radost. Jak se shodli, roste z ní člověk s názorem. "Dcera už má vytříbený vkus, protože občas říká, že se jí něco nelíbí," smál se někdejší premiér.

A první slova malé Margarity? "Samozřejmě to nebyla máma. Nevím, v jakém pořadí to bylo, ale nejdřív byl táta, Baf, což je náš pes, želva, pak dlouho dlouho nic a po pár měsících máma," uvedla Petra Paroubková.