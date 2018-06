Jiří Paroubek cvičí pro bulvár podle vzoru čínských císařů

"Jsou to cviky čínských císařů. Je to omlazovací cvičení, na základě toho se v té době dožívali třeba osmdesáti let, takže určitě to mělo nějaký účinek. Díky tomu a díky rehabilitaci musím říci, že nemám žádné problémy," cituje politika list Aha!, který chystá o cvičení dokonce celý seriál.

Podle Paroubka cviky připomínající meditaci může dělat člověk každého věku. Politik je předvádí ve fialové košili a kalhotách od obleku, na dalších snímcích je ale už v kraťasech a tričku.

Jiří Paroubek také prozradil, že na chatě ve Vraném nad Vltavou tráví s rodinou většinu léta. Tvrdou práci na zahradě zvládá sám a odpočívá u lahve vína, kterých tam má několik set.

"Pak u syna na chalupě mám ještě několik tisíc vín," pochlubil se Paroubek, který se v kondici udržuje také kvůli své druhé manželce Petře.

Jeho žena je o 21 let mladší a nedávno na manžela prozradila, že má větší skříně než ona a má tam podstatně víc věcí.

"Po porodu mi zůstalo devět kilo navíc, což jsem ráda, ale musela jsem postupně vyměnit šatník. Takže můj šatník je oproti šatníku mého manžela hodně skromný," řekla Petra Paroubková.

"Moje žena je šetrná, tak si asi nechce kupovat drahé věci. Taky se snažím shazovat kila, takže kdybych shodil ještě deset kilo, musel bych přešívat šaty, tak už toho nechám," dodal Jiří Paroubek (více čtěte zde).