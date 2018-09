Soud potvrdil, že dceru má v péči Paroubková. O výživném se bude jednat

Při vynesení rozsudku byla na Petře Paroubková patrná zjevná radost. Bývalý premiér Jiří Paroubek na projednání odvolání nedorazil.

„Řízením bylo prokázáno, zejména znaleckým zkoumáním, že střídavá péče, byť z důkazů vyplynulo, že oba rodiče jsou schopní se o nezletilou starat a že nezletilá k nim má citový vztah, tak bylo vyhodnoceno, že střídavá péče v tomto případě vhodná není a to s ohledem na preferenci nezletilé ve vztahu k matce,“ uvedl Veselý.

Znalkyně také stanovily, že pokud by dcera byla nucená být ve střídavé péči, mohlo by to negativně ovlivnit její vztah s otcem. Podle soudce je i v zájmu Paroubka, aby dcera byla v jeho péči a nedocházelo tak k zhoršení jejich vazeb.

Soudce bránil znalkyně, že posudek vypracovaly především na základě rozhovorů s holčičkou a k matkou předloženým zprávám přihlížely pouze jako k součásti spisového materiálu. Reagoval tak na předchozí požadavky Paroubka, aby byl vyhotoven revizní znalecký posudek.

Naopak případ vrátil k projednání prvoinstančnímu soudu ve věci stanovení výživného. Podle Veselého Obvodní soud pro Prahu 5 rezignoval na zjišťování veškerého majetku Paroubkových a vycházel pouze z přiznaných příjmů.

„Nikterak se detailně nezabýval, jaké jsou majetkové poměry, zejména na straně otce a jaká je celková životní úroveň otce, když je nepochybné, že v minulosti byly v domácnosti účastníků vynakládány značně nadstandardní výdaje, ať již na dovolené a na další uspokojování potřeb,“ uvedl Veselý s tím, že je otázkou, proč nyní tyto poměry při stanovení výše výživného nehrají roli.

Letos v dubnu svěřil soud nepravomocně dceru do péče matky. Výši výživného stanovil na 10 tisíc korun i s ohledem k tomu, že otec je již v důchodu.