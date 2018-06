Jiří Menzel: Stárnutí se nebojím a furt tvrdím, že nejsem starej

„Stárnutí se nebojím a furt tvrdím, že nejsem starej. Jde o to, jak člověk žil předtím. To je důležité. Že se může ohlédnout a říct si, že nebyl na tom světě zbytečně," říká slavný režisér.

O dosažení světového úspěchu přitom sám nijak neusiloval. „Já nikdy nebyl moc snaživý a vše přišlo tak, jak přišlo. Dostával jsem nabídky a dělal to jak jsem nejlíp uměl. Ale nikdy jsem neměl touhu, že musím něco udělat nebo že musím vidět Jižní Ameriku. Mně se splnil sen, když se otevřely hranice, že můžu být, kde chci," dodává.

Nejraději je ale doma se svými blízkými a je si vědom, že mnozí senioři takové zázemí nemají. Podpořil proto ojedinělý projekt seniorského bydlení v Praze – Rezidenci RoSa. Prohlédl si vzorový byt v komplexu s nájemním bydlením pro seniory v Praze 8 - Kobylisích, jehož výstavba začala před dvěma lety a letos v září bude dokončen. Nový domov v něm najde asi 130 seniorů.

„Ne všichni žijí v dobrém rodinném prostředí a ne všichni snáší domovy důchodců, kde jsou víceméně omezovaní. Já měl příbuzné v domově důchodců a tady má člověk větší pocit samostatnosti a nezávislosti. A hlavně je tu lékařský dohled a péče, které leckterá rodina není schopná," říká Menzel.

„Podobné domy u nás stále schází. Lidé po šedesátce jsou aktivní, chtějí mít pestrý život, setkávat se s rodinou a přáteli, chodit do kina a do divadla – nechtějí žít na kraji měst, odkud se špatně dostanou ke společenskému dění. Já kdybych neměl tak hezký byt, tak si to tady zapíšu," dodává.