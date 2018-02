Dcery Jiřího Menzela převzaly za tatínka cenu Berlinale Kamera

„Dej cenu tatínkovi a řekni mu, že si ho moc vážím,“ řekl Simonischek Menzelově dceři Aničce (9), která dorazila s mladší sestrou Evičkou (3) a maminkou Olgou (40).



„Byla jsem nervózní, ale moc jsem se na ten večer těšila,“ přiznala starší režisérova dcera.



„Film jsem ještě neviděla, ale těším se, až se na něj podívám společně s Jirkou. Z ceny na festivalu Berlinale za přínos světovému filmu měl velkou radost a s holkami mu ji slavnostně předáme s odkazem na dnešní krásný večer,“ prohlásila Olga Menzelová.

Režisérova manželka by byla velmi ráda, kdyby si brzo mohla se svým mužem zajet právě do města, odkud mu cenu přivezli. „Berlín máme rádi a já věřím, že si to spolu vynahradíme. V den, kdy mu ji na Berlinale měli předat, měl Jiří osmdesát a my jsme s holkami byly s ním,“ přiznala.

Pro svého muže chystala letos velkou oslavu, ale nyní s ní nějakou chvilku počkají. „Na sklonku roku možná bude velký večírek,“ dodala s tím, že sama nedávno oslavila čtyřicet a na konci roku bude deset dceři Aničce. „Já jsem v tom fofru, ve kterém teď žiji, vůbec nestihla zaznamenat své narozeniny. Ale ono to ještě přijde.“

Olga Menzelová také prozradila, že Jiří Menzel je na tom už zdravotně mnohem lépe. „Jiří čile komunikuje s okolím a je na tom lépe a lépe, což nás moc těší,“ uvedla.

Menzel, který patří k největším postavám české kinematografie, v listopadu prodělal náročnou operaci hlavy. Podle manželky šlo o komplikace po těžké meningitidě. Diváky v kině Lucerna pozdravil prostřednictvím předtočeného videa. Připomněl v něm, že původně měl jeho roli hrát Juraj Herz, který onemocněl. Sám sebe označil za herce-amatéra, který si skutečných herců váží. Za mimořádný označil kolegiální přístup svého hereckého partnera Simonischeka. „Mám dalšího kamaráda,“ prohlásil Menzel.

V den Menzelových osmdesátin se v Berlíně konala světová premiéra filmu Tlumočník. Simonischek a Menzel v něm hrají hlavní role. V tuzemských kinech bude mít snímek režiséra a producenta Martina Šulíka premiéru 15. března.

Snímek Tlumočník se zabývá vztahem syna pachatele a syna oběti holokaustu. Podle Simonischeka se i přes vážné a těžké téma jedná o film humorný a lehký. Simonischek ztvárnil úlohu rakouského učitele, bonvivána se slabostí pro ženy a alkohol. Jeho protiklad hraje Menzel v roli asketického tlumočníka Aliho.

„Ve filmu představujeme zásadně odlišné charaktery, a to je pěkné. Znám Menzela jako poměrně konzervativního divadelního režiséra, který ale má uvnitř svobodného ducha. Je to muž velkého srdce,“ uvedl na tiskové konferenci jedenasedmdesátiletý Simonischek, držitel ceny Felix pro nejlepšího evropského herce roku 2016 v komedii Toni Erdmann, snímku nominovaném na Oscara pro nejlepší zahraniční film.

Z plakátu k filmu Tlumočník

Tlumočník vypráví o dvou svérázných mužích, které svedla dohromady náhoda, aby se vydali po Slovensku na cestu za poznáním pravdy o vlastní minulosti. Mimo jiné se zamýšlí nad tím, zda být synem masového vraha je lehčí než být synem jeho oběti. „Je to dobře zpracované téma bez patosu, road movie o dvou mužích, kterým je dohromady 150 let, to se mi jako situace líbilo,“ podotkl Simonischek.

Režisér a producent Martin Šulík řekl, že do filmu se promítlo přátelství, které vzniklo mezi oběma herci. „Oba jsou velmi hraví a zábavní lidé, ale jsou i velmi disciplinovaní herci. Důležité bylo, že 70 procent filmu je v němčině, takže Jirka Menzel nemohl příliš improvizovat. Měl to těžké, dopoledne musel odehrát postavu a po obědě nacvičoval na hotelovém pokoji německé dialogy. Ale myslím, že je na filmu vidět, že se se svými postavami baví,“ řekl Šulík.

Tlumočník se po světové premiéře v Berlíně dočkal pozitivních, ale i smíšených reakcí. Za největší lákadlo snímku většinou kritici označují souhru dvou hlavních hrdinů.