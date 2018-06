Menzel: Mrzí mě, že jsem nechtěl děti. Za nevlastní dceru jsem vděčný

„Já jsem děti nechtěl, nějak mi to bylo cizí. Teď mě to mrzí, že jsem na to přišel až tak pozdě. Je to moje pitomost a děkuji Olince, že mě vlastně napravila,“ řekl Menzel.

Olga Menzelová, kterou si režisér vzal v roce 2004, má dceru Annu Karolínu. Jejím biologickým otcem je však režisér Jaroslav Brabec. Menzel to neřeší a díky rodině si prý uvědomil mnoho věcí.

„Spoustu věcí jsem objevil díky Olince a Andulce, o sobě, ale také o jiných věcech, o kterých jsem nevěděl. Například že jsem tak trošku samorost,“ míní.



Režisér nyní kvůli své mladší ženě hubne, dal se také na kosmetiku a svěřil se do péče kadeřníka. Chce, aby s manželkou ve společnosti vypadali dobře.

„Nechci vypadat jako buran nebo třaslavý dědeček. V tomhle věku už člověk na sebe musí dbát,“ prohlásil oscarový režisér. „Moje žena mě do ničeho nenutí, ale občas mě překvapí. Teď mi koupila kalhoty, protože nesnášela ty, co jsem v nich chodil.“