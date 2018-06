Jiří Menzel: Mrzí mě, že nebudu u toho, až budou holky dospívat

„Já mám špatné svědomí, protože jsem lenoch, ulejvák a vždy jsem se tomu bránil. Až na stará kolena jsem zjistil, jaký jsem byl blbec a mrzí mě, že až ty holky budou dospívat, že u toho nebudu,“ prohlásil Menzel, který s manželkou Olgou (36) vychovává šestiletou Annu Karolínu a pětiměsíční Evu Marii.

„Andulka má hodně nápadů a doufám, že Evička bude mít taky nápady. Čeká nás těžký život,“ říká Menzel.

Nemá žádný seznam, co by chtěl holčičky všechno naučit, ale rád by, aby si našly vztah k literatuře. „Děti se učí jen to, co samy chtějí. Rád bych, aby uměly číst. Mám velkou knihovnu a mrzelo by mě, kdyby jim to bylo jedno,“ říká.

Andulce rád čte před spaním. „Když má trpělivost, tak jí čtu, ale ona jí má hrozně málo. Rád čtu, protože jsem rád, když to dítě poslouchá a zavírají se mu oči a ještě radši jsem, když se ty oči zavřou a nemusím číst dál,“ směje se Menzel.

Syn mu v životě nechybí. „S holkama je větší legrace,“ dodal.