VIDEO: Menzel byl bez ženy, Svoboda v dráždivých šatech

"Paní Menzelová se dělá hezká. Uletělo nám letadlo, tak jsme přijeli do Prahy pozdě. Celý jsme to prokecali a nevšimli si, že jsme měli být na palubě. A protože mi manželka nechtěla dělat ostudu a přijít tak, jak byla, přijede v plné kráse až na raut," řekl iDNES.cz Jiří Menzel těsně před zahájením premiéry Donšajnů (více o filmu zde).

Té se účastnila i hlavní hvězda snímku Libuše Šafránková, jež do společnosti vyrazila po boku manželka Josefa Abrháma po dlouhé době.

Nechyběly ani její už známé tmavé brýle, kterými chrání oči před blesky fotoaparátů. O Donšajnech mluvit nechtěla. Jak objasnila, před zhlédnutím snímku by k němu neměla stejně co říct. Spolupráci s Menzelem si ale nemohla vynachválit.

"Spolupráce s ním pro mě zajímavá a žádoucí, vždycky se od něj učím, celou dobu je to taková návaznost z dob minulých, i z divadla, kde jsme spolu dělali různá představení. Bez návaznosti na to, jestli je film k doporučení nebo ne, tak já bych do toho šla s panem Menzelem znovu. Pro mě to má vždycky velkou cenu," uvedla pro iDNES.cz Libuše Šafránková, která typický popelkovský hlas netrácí ani po letech.

Zajímavostí je, že Jiří Menzel, který je v Donšajnech podepsaný nejen pod režií, ale i scénářem a námětem, viděl poprvé celý film až na premiéře v Kanadě. Ve střižně se na něj odmítl podívat.

"Je to celkem přirozené, protože člověk se týrá, když celý film vidí jen v hloučku spolupracovníků. Pořád vidí chyby. A když se film vidí se živými lidmi, pak ty chyby nejsou tak strašný," míní s tím, že mu Donšajni udělali radost především kvůli týmu, který na filmu spolupracoval.

"Mám radost z toho, jaké lidi jsme dali dohromady. A nejen herce, ale i štáb. To je to, po čem člověk vždycky touží - aby dělal s lidmi, které má rád a kteří mají rádi tu práci."

Libuše Šafránková a Martin Huba

Premiéru si nenechala ujít řada známých osobností jako Karel Gott, Václav Neckář či architekt Bořek Šípek, kterého s Menzelem pojí dlouholeté přátelství. A nejen to. "Jirku Menzela mám moc rád, všechno, co udělal, je úžasný, takže se na každý další jeho počin těším. Má ode mě jídelní stůl, k tomu nějaké židle, sklo, je toho hodně, už ani nevím, co přesně," dodal Šípek.

Na Donšajny byl předepsaný společenský oděv, a tak se v róbách a šatech předháněly především dámy. Jako chodící lesk se například předvedla moderátorka Novy Petra Svoboda, jež si oblékla zlaté šaty. Jejich délku si ale upravila.

Karel Gott a Václav Neckář

"Šaty jsem si koupila už před několika lety a opravila jsem si je k obrazu svému. Původně byly až pod kolena, teď je mám nad kolena. Snad jsem to nepřehnala. A protože jsou Donšajni sváteční příležitost, a já do společnosti moc nechodím, jsem ráda, že jsem je mohla vytáhnout."

Donšajni vstupují do kin ve čtvrtek. Kromě Libuše Šafránkové v nich hrají Jiří Hartl, Martin Huba, Jiřina Jirásková či Ivana Chýlková.