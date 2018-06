Český film jako takový skončí do dvou let, míní Jiří Mádl

"Myslím, že český film jako takový skončí do dvou let. Že zůstanou televizní filmy, ale přestane se točit. Lidi nechodí do kina, lístky jsou drahé, hraje proti tomu pirátství," přemýšlel Mádl, který je u filmu už deset let.

Kromě hraní se začal věnovat i režii. Jeho nový film Pojedeme k moři bude mít premiéru v dubnu.

"Napsal jsem scénář trošku jinak než klasický scénář. Dával jsem do něj i režijní poznámky, protože je to specifické v tom, že to je točené z pohledu dítěte. Původně jsem neměl ambice to režírovat, ale nakonec se mi to rozleželo v hlavě, že to chci režírovat sám," prohlásil.

Nejtěžší na natáčení prý byly nervy, což jako herec nikdy nevnímal. "Ale teď je to ohromná zodpovědnost. První zásadní scény jsme měli s dětmi, které tam hrají. Já k nim přistupoval jako k dospělým hercům a ony se tak i chovaly," popisoval Mádl.

Jeho dalším zdrojem příjmů je moderování. Mádl dokonce prohlásil, že je více moderátor než herec. "Třeba jsem dělal pro ministerstva, pro charity. Je tam spousta jmen, která nesmíte splést, spousta faktů a navíc do toho chtějí trochu srandu, což je někdy těžké. Ale přišel jsem na to, že když se to všechno nenaučím, tak si z toho pak udělám srandu a funguje to," přiznal.

Dodal, že občas moderuje maturitní ples a že se tam dojímá snad jako jediný v sále. "Když vidím to sólo pro rodiče a děti, tak mě to vždycky dostane, protože já svůj tanec na maturáku prošvihnul a zapomněl jsem se na baru a v podstatě to mám dodneška při nedělních obědech na talíři," řekl.

Eva Samková, Jiří Mádl a Michaela Maláčová v Show Jana Krause

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijaly pozvání také zlatá olympionička Eva Samková (20) a ředitelka soutěže Česká Miss Michaela Maláčová (42).