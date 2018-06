Jiří Mádl už partnerky nestřídá, je šťastně zadaný

Když byl Jiří Mádl ještě bez partnerky, prohlašoval v rozhovorech, že mu to tak vyhovuje. "Myslím, že je upřímnější a lepší to střídat a klátit, než někomu lhát a nazývat láskou, co vlastně láskou není," prohlašoval tehdy.

S vážným vztahem se ale změnil. "Byl to rok 2009, to jsme spolu ještě nebyli. Teď je to jiný," řekl Mádl v Show Jana Krause.

O své přítelkyni ale téměř nemluví. Zřejmě ví proč. "Ona nesnáší rozhovory, který dělám. Nemá moc ráda moje odpovědi," přiznal herec.

Své soukromí si přísně střeží. Prozradil jen tolik, že jeho partnerka, která celý rozhovor sledovala mezi diváky, je studentka herectví a má stejný vkus na hudbu, jídlo a divadlo. To jsou ostatně hercovy jediné slabosti.

"Moc toho nepotřebuju. Vždycky si kladu otázku, než si něco koupím, jestli to potřebuju. Mám neřesti, za které utrácím, třeba jídlo. A nesmím chodit kolem obchodů s DVD a CD. To bych tam skončil. Líbí se mi jazz, blues i rock. Prostě mám rád dobrou muziku," uzavřel herec, který se objeví v 3D filmu V peřině a kromě hraní se chystá napsat i vlastní scénář.

Daniela Šinkorová, Jiří Mádl a Martin Provazník v Show Jana Krause

Vedle Mádla zasedne na červenou pohovku v Show Jana Krause herečka Daniela Šinkorová a mistr republiky ve smíchu Martin Provazník.