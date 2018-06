Klidně bych do toho praštil, říká třicátník Mádl o otcovství

„Říká se, že třicítka jsou nejdůležitější narozeniny i v životě muže. Ale já mnohem víc bilancoval, když mi bylo dvacet osm. Možná to bylo tím, že jsem v životě začal se vším brzy. Brzy jsem začal pracovat, brzy jsem se osamostatnil. Starám se o sebe od sedmnácti let. Takže ta jakoby třicítka možná přišla trošku dřív,“ řekl Jiří Mádl.

Více než na hodnocení dosavadního života se herec a režisér těší na to, co bude. Zatím neví, jestli se pořád cítí jako kluk, nebo už jako muž.

„Zevnitř mi ten svět připadá pořád jako ve školce, ale zároveň už jsem chlap. Už mě nic zas tak hrozně nežene. Dokonce ani už nemám takovou tendenci zdrhat pořád z Prahy. Mám dojem, že život je čím dál lepší. A až porazím Mycoplasmu, bude nejlepší,“ říká s tím, že už si dokonce umí představit, že byl se z něj stal táta.

„Děti mám rád, rozumím si s nimi. Vlastně bych do toho klidně i praštil. Je mi jedno, jestli to bude za devět měsíců, nebo za pět let, ale tak v tomto rozmezí bych si to představoval,“ prozradil Mádl.

Kolik dětí bude mít, zatím neví. Jak sám říká, závisí to nejen na něm, ale také na jeho partnerce. „Ale já bych bral tři. Nebál bych se toho. My jsme tři bráchové, tak jsem zvyklý. Beru to prostě tak, že když to přijde, jsem připraven,“ dodal pro Magazín DNES.