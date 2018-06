Jiří Mádl o sexu: Při milování si dávám pozor

"Tenhle film se mi hrál velmi dobře, je to rodinný film a ten babička přijala dokonce s velkým pochopením, protože se v něm často mluví o jídle a právě o jídle babička také doma nejvíce mluví," směje se Jirka. - Více o filmu Taková normální rodinka čtěte zde

"V něm jsem ale také zbouchnul svou lásku, ovšem v běžném životě si dávám při sexu bacha. Co se teď vůbec týče holek, jsem poněkud unavený. Tak to taky holkám říkám: Jsem unavený životem, dejte mi čas pořádně se rozkoukat. A je to pravda, točím jeden film za druhým a také studuji už ve druhém ročníku masovou komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského. Zatím jsem z žádné zkoušky nevyletěl, jen jednu mám odloženou z časových důvodů. A také jsem dopsal seminární práci na téma Krása. Je to samozřejmě hlubokomyslné pojednání o kráse v umění a v životě. Jak mám najít ještě čas na ženské?" přemýšlí.

Další premiéra

Jiří Mádl se teď těší i na červnovou premiéru Jakubiskova filmu Báthory, v němž si také zahrál. "Film Báthory s Jurajem Jakubiskem, to je opravdu něco jiného, než běžně točím," pochvaluje si. "On je totiž pan režisér geniální umělec. A v létě mám filmovat pohádku, ještě nesmím podrobnosti prozradit, protože bych měl průšvih. Ale to je ještě daleko. Teď mám hlavně radost, že je jaro, lidé chodí už nalehko a já mám pořád dobrou náladu. Jsem totiž vysloveně antizimní typ."