Chlap chce dostávat rány a mít modřiny, když jde domů, říká Mádl

„Ono je to vlastně i něčím strašně naplňující. Jako pro chlapa. Chlap chce dostávat ty rány a mít modřiny, když jde domů, aby ho všechno bolelo. A jak člověk žije v takovém jako salonním světě, prostě nikdo mu nedá facku a tak, tak je to najednou super! Já jsem viděl svoji krev zase na kolenu a byl jsem nadšený,“ řekl Jiří Mádl.

Kvůli filmu První akční hrdina mladého režiséra Jana Haluzy podstoupil náročný trénink. Přestože snímek nebude mít dlouhou stopáž, půjde podle herce o velmi vtipné akční dílo. Věří, že uspěje, přestože čeští diváci moc akčním snímkům neholdují.

„Tak když hraju hlavní roli já, tak samozřejmě! Ježišmarjá! Ne. Honza Haluza je opravdu člověk, který má nakoukané akční filmy, a u nás se toho všichni bojí především proto, že my nejsme moc diváci těchto filmů. Ale když na tom někdo vyroste a má to fakt pod kůží, tak to potom umí dobře natočit,“ míní herec, který po natáčení skončil s několika modřinami.

„Já jich měl! Měl jsem všude chrániče a stejně jsem měl modřiny. Hrozný. Já byl jak dalmatin,“ vzpomínal herec, který v září začíná točit svůj druhý režijní film s názvem Na střeše, v němž si zahrají Jan Tříska, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban a další.