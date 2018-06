Jiří Mádl napodoboval Kláru Jandovou

Janák si do filmu vybral osvědčenou dvojici Vojta Kotek, Jiří Mádl. Do party k nim si představuje ještě Martina Písaříka, který se objevil ve vedlejší roli ve Snowboarďácích a Michala Berana - diváci ho znají z Pelíšků. Jandová bude jednou z dívek, které s klukama prožívají jejich potíže.

"Holky budou hodně různorodé, jedna ta, která bude neustále dobývána, druhá žárlivka, další spořádaná a vzorná, každá se bude po svém vyrovnávat s potížemi, do nichž se kluci dostanou," přiblížil pro iDNES Karel Janák.

Po roli vzorné Evy v Rodinných poutech by Jandová uvítala v nové roli trochu rebelství. "Vzorná určitě nebude. Jestli ji opravdu obsadím do té role, o které pro ni uvažuji, což musí potvrdit další kamerové zkoušky, bude určitě drsnější. Napřed se bude zdát, že je proti klukům, ale pak se k nim ve špatnostech přidá," poodhalil její roli Janák.

"Bude to postava jiná než hodná Eva z Rodinných pout," řekla iDNES Jandová, která se na roli moc těší. S Karlem Janákem už spolupracovala na jedné televizní pohádce. "Tenkrát však z natáčení bohužel sešlo," řekla herečka.

O Jandovou se v Ro(c)ku podvraťáků budou ucházet dva kluci z party, ale ona dá nakonec přednost Mádlovi. Klára si s oběma idoly teenagerovských komedií zahraje poprvé. "Bude to naše premiéra," uvedla.

"Jsem rád, že mám negativní roli a nebudu konečně za losera, i když je to dobrý založit kariéru v šoubyznysu na tom, že nejsem idol," řekl Mádl. Ve filmu si zahraje svůdce, kterému se holky samy podbízí a on je vždy přivede do průšvihu.

Vojta Kotek se stejně jako Klára Jandová těší, že bude za rebela. "My rockeři jsme rebelové," smál se. A protože hrdinové mají ve filmu svou kapelu, nabídl i své muzikantské zkušenosti.

Kotek objímal Mádla

Aby Janák obstál svému pravidlu, že každý film je spojen s nějakým sportem, vymyslela produkce rajťáky. "Na koních ale ve filmu jezdit nebudou. Jde spíš o propagační záležitost," vysvětlil Janák. Kotek i Jandová mají své dresy, aby bylo jasné, že jsou z Janákovi stáje "- áků". "Na koních se bude jezdit naopak v Rafťácích," uvedl Janák.

Kotek v dresu zapózoval fotografům. Jandová na tiskové konferenci nebyla, protože zkoušela v divadle, a tak se za ní převlékal Mádl. "Otoč se," radil mu Kotek. "Nebude poznat, že nejsi Jandová," vtipkoval Vojta a pevně "partnerku" objal. "No stačí, zas to nepřeháněj," bránil se Jirka.



Janákova černá komedie po dvou předchozích filmech už nenese označení teenagerovská ani sladká. "Hrdinové budou o něco starší, okolo 19, 20 let a nebude to jen idylka o tom, jak sbalit holku, ale půjde do tuhého," slibuje Janák, jehož film se dotkne podsvětí představovaného hercem Václavem Postráneckým.

Natáčení Ro(c)ku podvraťáků začne v listopadu, premiéra je naplánována na 2.11. 2006.