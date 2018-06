Přítelkyně říká, že jsem „geronto-pedofil“, prohlásil Mádl

„Moje Evička říká, že když píšu, jsem takový geronto-pedofil, protože píšu buď o malých dětech, nebo o starých lidech. Zatím mě tyto dvě věkové skupiny zajímají nejvíc. Ten druhý film bude o starém pánovi, který najde spřízněnou duši v nelegálním pracovníkovi, který nemá papíry a žije v tady v té zemi, spolu se stanou jednou osobou a rozhodnou se sbalit mladou ženu,“ prozradil Mádl.

Přiznal, že po kladných ohlasech na jeho film (recenzi najdete zde) si tak trochu zavařil, protože očekávání od dalšího snímku budou velká. Při tvorbě mu ale pomáhá přítelkyně.

„Evička je vždycky první, kdo moje věci čte. Ona je tak zvláštně kritická. Ne moc, ale zvláštním způsobem. Je to docela dobrý první náraz. Myslím, že to je vždycky užitečné, co mi řekne,“ míní herec a režisér.

Mádl ale prozradil, že se dokáže pochválit také sám.

„Když jsem opilý, tak se mám hrozně rád. Nedávno jsem měl takový monolog, kde jsem se hrozně chválil. Po dvou vínech. Tvrdil jsem, že nikdy neumřu, jsem věčně mladý a neměním se, a všichni kolem mě stárnou, a já ne. Doufám, že Evička vymaže to video, protože ona si mě u toho točila,“ dodal.