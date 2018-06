Josefíková o bydlení s Mádlem: Sdílíme jednu skříň

"Stěhovala jsem toho hodně, a když jsem to vybalovala, tak jsem zjistila, co všechno nepotřebuju, takže to šlo do různých bazarů a tak. Teď jsme v takové tíživé situaci, že sdílíme jednu skříň a jednu komodu," prozradila Josefíková.

Na zařizování bytu nemají prý zatím čas. Oba jsou pracovně vytíženi, ale mají jeden pro druhého pochopení. "Momentálně si nedokážu představit, že bych žila s člověkem, který není z branže. Spoustu věcí spolu konzultujeme, pomáháme si, člověk není naštvaný, když na něj ten druhý právě nemá čas, protože pracuje," říká Josefíková.

Vztah s úspěšným hercem a nyní i režisérem Jiřím Mádlem zpočátku tajila a dlouho se zdráhala o něm mluvit v médiích. "Byla jsem rozpačitá v začátku, bylo mi to nepříjemné. Pak jsem dala pár rozhovorů, z kterých si lidé vytrhli věci z kontextu, udělaly se šílené titulky, tak jsem nechtěla dávat vůbec nic a teď po kolotoči s Fair Play, Vejškou a dalšími filmy jsem si zas zvykla. Prošla jsem školou rozhovorů, takže už zhruba vím, co říct, co neříct, komu ten rozhovor případně dát, komu ne," říká Josefíková.

Ani do budoucna ale nebudou prý s Mádlem patřit mezi ty páry, které se zviditelňují. "Když se nás někdo na vztah zeptá, tak odpovíme, ale že bychom posílali nějaké fotky z dovolené, tak to neděláme," dodala herečka.