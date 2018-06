Video, kde Macháček s Budařem žertují o sexu, uniklo na veřejnost

Během natáčení reklamního spotu pro generálního partnera ankety Český lev se šéf České filmové akademie Petr Vachler zeptal Jana Budaře a Jiřího Macháčka na sex. Tyto otázky však byly určeny pouze pro odreagování obou herců i štábu.

Herci na ně odpověděli v domnění, že záznam nikdo mimo štáb neuvidí. Video se ale dostalo na veřejnost, a tak se Češi baví tím, že Budař měl první sex až v pětadvaceti a Macháček sní, že bude přivázán k posteli a pokousán. Pak přidá ještě několik detailů, které Budař označí za skutečně nevysílatelné.

Jan Budař a Jiří Macháček při natáčení reklamního spotu

V drsných výrazech vede starší Macháček, Budař mu ale dobře nahrává. Pro oba herce byly otázky zpestřením natáčecího dne, během kterého jich museli zodpovědět téměř 1 300.

"Asi 800 z toho bylo připravených a zbytek jsem si vymýšlel na místě, baví mě improvizace. Jirka i Honza umí skvěle a nečekaně překvapit. Zejména, když téma je o vzniku života, tedy sexu. Ostatně už Woody Allen o tom točil filmy, ale nebyl tak odvážný jako Jirka Macháček, i když to původně bylo mimo ´record´. Takže je to skutečně ´Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat´," řekl Petr Vachler.

Jan Budař, Jiří Macháček a Petr Vachler

Ze záplavy otázek vznikne oficiální spot, který má jen půl minuty. Dozvíme se v něm například, že Jiří Macháček má jako svou největší neřest ponocování, zatímco na neoficiálních záběrech prohlašuje, že sex s kondomem je pro něj jako ´lízat med přes skleničku´. Video, které není vhodné pro děti, najdete zde.

"Během natáčení samozřejmě vím, že se celá řada odpovědí nikdy nikde nepoužije. Někdy si ty největší špeky ale schováme. To, že tato raritka unikla na internet, mě mrzí, ale zároveň baví, protože ve střižně jsme se tomu smáli, byl to bonbónek do šuplíku," řekl Vachler.

Podezření, že spot vypustil schválně do světa právě on, popírá. "Spoty byly poslány jako důvěrné poštou a to byla asi chyba. Nebudu zjišťovat, kdo uvolnil tento interní drsný spotík, ale když už na světě je, tak snad se lidé pobaví. Žádné detektivní pátrání rozjíždět nebudu," dodal.