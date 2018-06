Padesátky se nebojím, ale mohl bych mít lepší kondičku, říká Langmajer

„Já mám teď takzvanou padesátou sezonu, která končí 3. června, kdy mi bude skutečně 50 let. Jeden z dárků je, že jsem točil film Seznamka, kde mě zaujal scénář. Další z dárků jsou divadelní představení, ve kterých hrajeme s Adélou, jako je Ani za milion v Divadle v Rytířské či Manželský poker a Jo, není to jednoduché v Divadle Palace,“ prohlásil Langmajer.

Herec by měl letos natáčet s režisérem Jiřím Chlumským a čeká ho i další série Labyrintu, kvůli němuž se zase na půl roku přestěhuje do Brna.

Padesátiny oslaví vystoupením v Divadle Viola v den svého narození a pak bude pokračovat i o víkendu. “V sobotu a v neděli to oslavíme u nás v Pyšelích, kde je skvělá hospoda,“ prozradil Langmajer, pro nějž ve Viole připravili na počest k jeho kulatinám představení Přípitek aneb Cihla.

Někteří muži přibývající léta snášejí hůř než ženy. Langmajer mezi ně prý nepatří a říká, že spíš než s věkem svádí boj s kondičkou.

„Jsem takovej nadmutej, ale to mají starší chlapi prý běžně. To je takový můj vnitřní boj. A další negativní věc přicházející s věkem je, že už mi všechno nevychází a nejde od ruky, jak bych potřeboval. Zvlášť co se týče fyzické kondice,“ stěžuje si herec, kterého však chuť na sport nikterak neopouští.

I když má za sebou úraz páteře, který si přivodil pádem z raftu při natáčení riskantních scén filmu Filipa Renče Na vlastní nebezpečí, láska k vodě ho neopustila.

„Je pravda, že mám plnou páteř olova i železa. Od kamaráda jsem dostal kolo přibližně za 120 tisíc korun, které má tu výhodu, že jsou to vlastně tři kola v jednom - tvrdé, měkké a super měkké. Tím pádem na něm můžu jezdit všude, jelikož je celoodpružené a své páteři tak mohu ulevit. Další sport, který můžu dělat, je potápění. Bohužel je ale časově i finančně dost náročný. Snažím se kondičně cvičit se svým trenérem a plavat ve studené vodě,“ prozradil.

Jiří Langmajer

Nedávno vyrazil i s partnerkou Adélou Gondíkovou na Kanárské ostrovy, ne však na dovolenou, ale pracovně. Točili tam film Seznamka, v němž předvede své sportovní dovednosti.

„Surfování není zrovna můj šálek kávy. Já na prkně jen ležel jako lachtan a dělal jsem, jako že to umím. Ale i to pro mě bylo hrozně těžký. Musel bych tento sport dělat od malička,“ přiznal herec s tím, že si především v těchto případech váží umění střihačů.

„Výhoda filmu je, že se to dá sestřihat tak, jakože člověk skvěle něco umí. To samé bylo i s mým tanečním vystoupením. Až film uvidíte, tancovat v něm umím, ale realita je opačná,“ prohlásil Langmajer.

Tanec sice neovládá, ale občas by svou partnerku rád vyvedl na taneční parket. „Zrovna nedávno jsme si chtěli zatančit, ale vypadalo by to asi tak, že Adéla by tančila a já bych vedle ní nějak křepčil,“ dodal.