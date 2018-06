Jiří Langmajer: Na charizma Marka Vašuta nemám

"Vieweghovy knihy čtu, když mi je někdo dá. Četl jsem jeho Román pro ženy a nějaké povídky, ale abych byl upřímný, nevyhledávám to. Ale Michal to ví, tak se neurazí," přiznal Jiří Langmajer hned v úvodu rozhovoru v Rádiu Bonton.

Marek Vašut ve filmu Román pro ženy

Přesto se kvůli roli, kterou aktuálně hraje v divadle, před lety účastnil neúspěšného filmového castingu. "Byl jsem pozvaný i na kamerové zkoušky na filmového Olivera, ale bylo mi teď po letech řečeno, že jsem na to byl moc mladej. Myslím, že na tehdejší charizma Marka Vašuta jsem neměl a nemám na něj dodnes, nicméně na divadle se to dá snést," řekl Langmajer.

V Románu pro ženy je jeho hereckou partnerkou skoro o třicet let mladší Markéta Stehlíková, kterou považuje za víc než jen dobrou kolegyni.

"Já si do dneška s Markétou vykám, ale přesto spolu dnes máme, řekl bych víc než kamarádský vztah. To neznamená, že spolu někde chodíme za ruce nebo na večeře. To vůbec ne, ona má svůj život, já svůj. Nevoláme si, nepíšeme si, nevím, co dělala teď tři neděle. Nicméně vím, že když tam přijdu, tak je tam někdo, s kým souzním, nemusím se dělat mladší ani dělat fóry, abych byl zajímavý. Můžu se chovat úplně přirozeně jak na jevišti, tak v zákulisí. A to je důležité."

Z natáčení filmu Hranaři (Jiří Langmajer) Z natáčení filmu Hranaři (Vilma Cibulková)

Podobný vztah prý zažil s většinou svých hereckých partnerek. Jedna ale byla přece výjimečná. "V jednu dobu byla mojí modlou Vilma Cibulková, se kterou jsem hrával opravdu hodně a se kterou jsem na jevišti zažil něco, co už s jinou herečkou nikdy nezažiju. Ale vždycky je to vykoupeno ještě něčím temnějším," prozradil Jiří Langmajer.