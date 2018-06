Langmajer s Gondíkovou v náladě: Přišli jsme do Varů pít. Celý den

„Vypil jsem půllitru šampaňského, tři piva a teď jsem měl panáka. To je tak všechno, co jsem ve čtvrtek stihnul,“ uvedl Jiří Langmajer na tradiční karlovarské Moët party, která se letos nesla v duchu hesla „Návrat do ráje“.

„Letos je to nečekané, přijeli jsme jen na dvacet hodin, takže filmy nestíháme,“ doplnila Adéla Gondíková, která měla úsměv od ucha k uchu.

„Je to pro nás nečekaná dovolená, kterou jsme si uspořádali. Já jsem čtrnáct dní pásl krávy v rumunských horách, spali jsme na slámě. Dopřáli jsme si věci, které by nikdo nečekal. Přijeli jsme do Varů s tím, že se tu jeden den budeme věnovat tomu, čemu se tady věnují všichni, tedy alkoholu. A zatím jsme tomu dostáli,“ dodal Langmajer s vážnou tváří.

Party byla jako tradičně přehlídkou společenských šatů, dominovaly světlé tóny na oslavu Adama a Evy. V praxi to znamená, že mnohé hvězdy vsadily na jednoduchou rafinovanost, která se omezila na minimum látky a absenci podprsenek.

Naostro přišly Aneta Vignerová, Zuzana Belohorcová či Kateřina Mátlová.