Jiří Lábus tvrdí, že byl vždycky prevít

Populární český komik je už třicet let členem jednoho divadla. A i přesto, že nemá o sobě valné mínění, patří v současnosti k nejvěrnějším hercům v této zemi. Zdůvodňuje to tím, že v Ypsilonce má kamarády.

Jiří Lábus je svobodný a bezdětný. Ženy nezatracuje, ale ani příliš nevyhledává.

"Zažil jsem pár štěbetalek a bylo to hrozné. Člověk stárne a zvyká si na svůj klid. Jsem rád doma sám. Celé dny trávím mezi lidmi, a když přijdu domů, jsem nadšený, že je tam ticho. Několikrát jsem vážně uvažoval o ženění, ale nakonec jsem z toho vycouval. Pokaždé váhám a kalkuluji. Říkám si: jak mě to dlouho bude bavit? Měl jsem jednu, kterou jsem si chtěl vzít, protože mě bavila pořád, ale ona se nechtěla vdávat. Dnes žije na Slovensku."

Herec Jiří Lábus, který se patrně nejvíce zviditelnil jako Rumburak v pohádkovém televizním seriálu Arabela, o sobě tvrdí, že je nekonfliktním člověkem.

"Jedna paní zkoumala mé písmo a vyčetla z něho, že jsem diplomaticky založený člověk. Jenomže já se chovám jako v dětství - nakonec si pokaždé prosadím své, dnes už ale bez vztekání a slz."

Jeho největším přítelem je herec Oldřich Kaiser.

"S Oldou jsme se seznámili ještě na divadelní fakultě v Praze. On byl sice v jiném ročníku, protože je mladší než já, ale zjistili jsme, že vyznáváme podobný smysl pro humor a od té doby spolu rádi vymýšlíme různé projekty," dodává herec s tím, že jejich společné přátelství panuje i na dálku už více než pětadvacet let.

"My se s Oldou vůbec třeba nemusíme vidět několik týdnů, a když se potkáme, tak pokračujeme v hovoru tam, kde jsme minule skončili. To se mi stává pouze s ním."