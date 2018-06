Pohádkové setkání po letech. Rumburak se sešel s Arabelou

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

„Jirka je pro mě osobností, která toho hodně udělala pro dětské publikum. Děti ho milují,“ složila kolegovi poklonu Jana Nagyová, která s rodinou žije v Německu.

U našich západních sousedů prý většinou nikdo nevěděl, že je herečka a představitelka Arabely z oblíbeného seriálu. „V Německu z českých filmů a seriálů pravidelně vysílají Tři oříšky pro Popelku a právě Arabelu. Když jsem tam v roce 1987 přišla, málokdo si to spojil. Stávalo se mi ale, že mě lidi na ulici potkávali a říkali: ‚Vy jste strašně podobná té princezně.‘ Já jsem jim na to říkala, že podobná opravdu jsem. Nechtěla jsem nejprve přiznat, že jsem to já. Pak se to ale lidé dozvěděli a začali za mnou chodit novináři. Dneska už to všichni moji známí vědí,“ svěřila se.

Jiří Lábus na zámek v Horšovském Týně na Domažlicku zamířil, aby si na festivalu převzal cenu Zlatá rafička. „Když jsem poprvé jako malý viděl Hurvínka, divadlo mi učarovalo. Vůbec nevím, kde se to vzalo, protože maminka byla zdravotní sestra a tatínek architekt. Ale já prostě od dětství věděl, že chci být herec,“ svěřil se Lábus.



Na představení ho rodiče vodili i díky tomu, že někteří herci byli pacienty v ordinaci, kde pracovala jeho maminka. „Každopádně mě oba rodiče podporovali. Říkali, ať se věnuji tomu, co mě baví, hlavně, že jsem šťastný,“ dodává.

Humor mu byl blízký už od dětství. To při besedě potvrdil jeho kamarád z gymnázia František Kadlec. „Zatímco jiní chlapci cvičili na hrazdě, my jsme měli vlastní program. Já jsem třeba vylezl na žebřiny a dělal připoutaného Prométhea. Jirka kolem mě létal jako orel a rval mi játra. Byly to hezké roky,“ vzpomínal s úsměvem Kadlec.

Mezi hosty byla i dlouholetá Lábusova kamarádka, herečka Naďa Konvalinková. Ta se vždy stávala terčem vtípků, které Lábus vymýšlel spolu s jejím bývalým manželem Oldřichem Kaiserem. „Když jsem se vdávala za Kaisera, netušila jsem, že si s ním beru i Lábuse. Oba se na mně tehdy vyřádili,“ konstatovala se smíchem Konvalinková.

Jiří Lábus prozradil, že postavy z pohádek má velmi rád. „Děti si třeba zamilovaly film Tři bratři, kde jsem představoval Bábu z mokřin. Výborná byla také pohádka Tajemství staré bambitky. Tam jsem hrál ministra - korupčníka. To se hrálo samo,“ potvrzuje herec.

Před nedávnem natočil novou pohádku. „Jmenuje se Nejlepší přítel a půjde o Vánocích. Já tam samozřejmě jako vždycky hraji zápornou postavu. Tentokrát je to lakomý hrabě, který chce provdat svou neteř za bohatého barona,“ sdělil.

Oblíbený seriál se dočkal před mnoha lety i vydání na DVD a digitalizace:

