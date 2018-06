Musel jsem slíbit, že za volant nikdy nesednu, přiznal Jiří Lábus

„Neřídím. Zaprvé mí rodiče nikdy neměli auto. Vždycky jsme jezdili vlakem, když jsem byl dítě. Mně to nevadilo. Já jsem měl vlaky hrozně rád. Nebo jsme jeli autobusem. V roce 1973 jsem točil takovou černo-bílou detektivku Zatykač na královnu. Hrál jsem tam takového trošku blázna, který omylem v dodávce zabije holku. Neměl jsem řidičák. Takže Barrandov mi zařídil rychlokurs, abych ho měl do 14 dnů. Také mi to tehdy zaplatili. Já jsem ten řidičák udělal, ale musel jsem slíbit tomu učiteli v autoškole, že v životě za volant nesednu. A to jsem dodržel. Takže jsem bez automobilu a vůbec mi to nevadí,“ řekl herec.

Hlas Jiřího Lábuse je neodmyslitelně spjatý s dabingem. Na kontě má postavy jako Marge ze seriálu Simpsonovi, nevrlý Gru z filmu Já padouch, Sid z Doby ledové a již několik let jeho hlasem mluví zelený plyšák Jů z dvojice Jů a Hele. Proslavil se také coby „tlampač“ ze seriálu M.A.S.H.

„Nejdřív to bylo jen ve filmu a pak v seriálu jsem říkal i titulky a odhlášení. To byl myslím nápad režiséra Jirky Kvasničky, který to tehdy režíroval. Od té doby to nějak zlidovělo a vůbec jsme netušil, že to bude mít takový ohlas,“ prozradil herec na rádiu Impuls.

Jiří Lábus zavzpomínal i na natáčení trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... . Nedaleko Hoštic, kde se natáčelo, má chalupu. Živočichář Béďa však podle něj nebyla jeho neznámější role.

„Vzpomínám si na to, to jsem měl takovou krásnou pracovní dovolenou. Ujel jsem pět kilometrů z Volyně do Hoštic, tam jsem to natočil a zase jsem jel domů. Béďa byl jedna z těch výrazných rolí, ale přebil to Rumburak. Seriál Arabela běží hrozně často, i když Slunce, seno také. Ale Arabela byl velký seriál. Takže myslím, že to byla opravdu první role, která mě dostala do nejširšího diváckého povědomí,“ dodal.