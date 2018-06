Jiří Krampol už čtvrtou ženu nevymění

A jakou reklamu by podle ní mohl dělat její muž? "Snad jen - na propagaci kulturistiky... Ale raději ne. Už teď stačí, jak se na sebe denně zubí do zrcadla, a to je potom celé poprskané," vrací Krampolovi stejnou měrou manželka. "Musím prásknout, že nedávno na Okoři jel kolem nás na kole nějaký stařík a rozechvěle vzpomínal: ´Sem jsem jezdíval před sedmdesáti léty a tady žila nějaká paní... Hanička se jmenovala...´ Před sedmdesáti lety? A já na to - tak ta tady žije pořád," přispěchal herec pro pobavení se svojí troškou do mlýna.Pro dvojici, která se zná jedenáct let a manželský pár tvoří už celých osm, je ironický humor nezbytným kořením života a bez milého špičkování by se snad neobešli. Jirka skvěle vypráví vtipy, které většinou pochytí v hospodě na Okoři, kde prý vyzvedává svoji drahou polovičku. Ta tam údajně občas chodí venčit pejska (na skvělé bzenecké muškátové) a Jirka, který si většinou zapomene klíče, musí za Hankou ´na schůzi´."Jirka je skvělý manžel. Nejenže mě nutí cvičit, ale doma mi pomáhá, sám skvěle vaří a já - dietářka - se potom musím cpát," pochvaluje si vztah paní Krampolová.Oba manželé neuznávají nevěru a občas jeden na druhého žárlí. "Vadí mi partnerský vztah na celý život, kde ale podvádí jeden druhého. Já to nedokážu, a proto jsem ženatý už počtvrté. S některými bývalými manželkami kamarádím, s jinými už míň anebo vůbec," přelaďuje Krampol na vážnější strunu.To, že TV Prima svému dvornímu baviči (a čerstvému držiteli ceny Oldřicha Dudka za komiku - Rokycanský kožíšek) připravila velkolepou televizní benefici, je podle Hany satisfakce za to, že se Jiří v Tý Tý ještě nikdy neumístil na žádné první příčce."Vždyť i Jirkův čestný host - ´čarodějnice´ Helena Růžičková - mu kdysi hádala z kávové sedliny, že bude slavný až po šedesátce. A teď se mu celkem daří jako moderátorovi zábavných pořadů, nedávno natáčel se Zdeňkem Troškou krásný romantický film Andělská tvář, bude mít hlavní roli v chystaném povídkovém filmu Víta Olmera, prostě mám pocit, že si tu benefici Jirka zasluhuje," uzavírá o třiadvacet let mladší Hana. Krampolova čtvrtá (a jak doufá i poslední) manželka.