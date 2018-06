Jiří Krampol raději odejde sám

"Když ten pořad měl třísté pokračování, tak jsem si říkal, že to je tak akorát dost. Nicméně teď je těch dílů už tři sta padesát a lidé jej stále chtějí. Byla by tedy hloupost to nedělat i nadále. Ovšem i tak bych se nerad dočkal momentu, kdy si diváci řeknou, už je to otrava a běžte s tím do háje. Vždycky je lepší, když si každý z nich řekne, bylo to hezké a je škoda, že už to skončilo," řekl Jiří Krampol.

"A právě v okamžiku, kdy vycítím, že takový přelom mezi jednou a druhou možností nastal, tak to zabalím sám, a je docela reálná šance, že taková situace nastane docela brzo," tvrdí Krampol.