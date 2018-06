Jiří Krampol: Pochopte už konečně, že nejsem alkoholik

"Rád bych ale, aby si už lidi konečně opravili mínění o mně! Někde se napsalo, že jsem kvartální alkoholik. To ale není vůbec pravda. Když jsem v minulosti mohl, tak jsem se občas napil, což dělá devadesát procent lidí. Nikdy jsem ale nebyl alkoholik, a už vůbec ne kvartální!" rozhořčil se Krampol.



Oslavenec s Karlem Gottem

Oslavu jeho kulatin připravil v Lucerna Music Baru Tomáš Savka společně se svým manažerem Jiřím Pokorným. "Musím ještě jednou klukům poděkovat. Moc si vážím toho, že připravili oslavu mých narozenin. S Tomášem se známe z jeho pořadu Dobrý večer mistr Swing, se kterým jezdí po Čechách. On je hrozně šikovný a nadaný kluk a hlavně je neskutečně pracovitý a to já vždy oceňuju. Stejně mám rád i Petra Vondráčka, kterého znám už léta. To je taky moc šikovný kluk. Mám rád ten jeho pořad, co teď dělá (Hádej, kdo jsem - pozn. red.). Jsem rád, že mi na mé oslavě zazpíval."

Mezi gratulanty byl i Karel Gott, který oslavenci předal nejen dar, ale zapěl i píseň. "Swing, který zněl po celou dobu oslavy, patří mezi mé oblíbené hudební žánry. Musím se ztotožnit se slovy Karla Gotta, který prohlásil, že swing způsobuje dobrou náladu," přiznal Krampol.



Fenka Žanetka udělala Jiřímu Krampolovi největší radost

A jaký dárek udělal oslavenci největší radost? "Dárků jsem dostal bezpočet - od obrazů přes přehoz sešitý z vlajek, největší radost mi ale udělala fenka jorkšíra Žanetka. Dala mi ji známá, Žanetka je dcera její fenky. Nám se s manželkou vždycky tihle psi líbili a plánovali jsme, že si pořídíme vlastního." Jiří Krampol má teď doma docela zvěřinec. "Kromě nové fenky máme ještě pudlíka Ramba a kočky. S Rambíkem se Žanetka hned skamarádila, okamžitě si ji vzal na starost, jeden kocour si na ni ale zatím nezvykl, pořád na Žanetku prská. Snad si na sebe časem zvyknou," uzavírá herec a moderátor.