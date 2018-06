Jiří Krampol a Pepa Fousek jsou mobilní neandertálci

Jeho dobrý kamarád, textař, básník a zpěvák Pepa Fousek, je prý na tom s mobily téměř úplně stejně. "Když se mu v mobilu ozvalo ´zanechte prosím zprávu´, hned se obrátil na svou manželku s prosbou: ´Jaruško, prosím tě, půjč mi tužku´," práskl na něj poťouchle Krampol.



On sám se tak dlouho vyhýbal mobilnímu telefonu, až ho dostal k Vánocům od hlavního sponzora filmu Waterloo po česku, pana Vondráčka. "Nevím, jak to udělal, ale když vyslovím jeho jméno, tak vím, že s ním mluvím. Pak to už jenom zaklapnu. Nedá se na tom prý nic zkazit, ale někdy se mi tam přece objeví někdo jiný," diví se Jiří zázrakům moderní elektroniky.



Krampol dokonce nezná ani své vlastní telefonní číslo. "Mám ho napsané někde v notýsku. Mě to hlavně vůbec nezajímá, mobil s sebou nemám, protože mě jen rozčiluje. Vždycky říkám, že jsem si ho zapomněl doma, ale doopravdy to dělám vždycky schválně. Prostě ho nenosím," zasmál se Jiří Krampol.





Jiří Krampol v redakci iDNES Jiří Krampol přemýšlí o odpovědi Jiří Krampol přemýšlí o odpovědi; v pozadí hercův manažer Miroslav Kozák. Herec Krampol diktuje asistentce odpovědi na otázky čtenářů iDNES Herec Jiří Krampol a jeho trenér Karel Tuháček Jiří Krampol a jeho kamarád a majitel fitnessu Karel Tuháček odpovídají na sportovně zaměřené otázky Zábava je dřina. Historky patří k Jiřímu Krampolovi třeba i ve chvíli, kdy sedí na zahradě svého domu v Okoři. Jiří Krampol. Parta hic. Typicky lidová komedie ze sedmedesátých let. Partu horníků, kteří zkoušeli pít mléko, tvořili zleva Josef Kemr, Jan Skopeček (schovaný vzadu), Ivan Vyskočil, Petr Nároný, Josef Dvořák, Jiří Krampol a Vladimír Menšík. Pumpaři od Zlaté podkovy. Jiří Krampol a Josef Vinklář ve filmu z roku 1978. Prostředí: benzinová pumpa. Téma: hospodářská kriminalita. Nikdo není dokonalý. Takhle zná dnes Jiřího Krampola snad každý. Zábavná soutěž televize Prima, vysílaná v neděli večer, patří dlouhodobě k nejsledovanějším pořadům. Nikdo není dokonalý. Takhle zná dnes Jiřího Krampola snad každý. Zábavná soutěž televize Prima patří dlouhodobě k nejsledovanějším pořadům. Vztah Jiřího Krampola k mobilním telefonům vyjadřuje nad slunce jasněji jeho odmítavé gesto...