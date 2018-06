Jiří Korn miluje rychlou jízdu

12:13 , aktualizováno 12:13

Rychlou a pohodlnou jízdu v luxusním autě miluje populární zpěvák, tanečník a náruživý hráč biliardu, Jiří Korn. "Nejrychleji jsem asi jel dvě stě devadesát kilometrů v hodině. Bylo to v osmičkový Audině, brzy ráno v Německu na dálnici," prozradil Jirka. Samozřejmě i na něj někdy účinkuje mikrospánek. "Je to ale velmi nebezpečné. Spolucestující mě už však znají, takže vědí, že když toho mám dost, tak uberu plyn a zvedám obočí. To je pro ně znamení, že by mě měli vystřídat," řekl Korn.